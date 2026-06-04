El primer español positivo por hantavirus recibe el alta hospitalaria

Exteriores del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que el primer paciente español que dio positivo por hantavirus ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra en su domicilio, tras permanecer ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla desde el pasado 10 de mayo.

Según ha informado Sanidad, el paciente, de 70 años, ha regresado a su domicilio y no tendrá que guardar cuarentena tras superar la enfermedad. De acuerdo con el protocolo, ha permanecido tres días sin síntomas compatibles con hantavirus y ha obtenido dos resultados negativos en las pruebas de control.

Ahora, al pasajero procedente del crucero 'MV Hondius' se le realizará un seguimiento clínico en el servicio hospitalario designado por la comunidad autónoma de su residencia durante los siguientes seis meses, incluyendo una revisión clínica mensual para descartar la aparición de posibles secuelas. En caso de presentar en cualquier momento síntomas compatibles con la enfermedad, se hará una valoración urgente por el servicio designado.

Actualmente permanecen ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla otros 13 españoles procedentes del crucero 'MV Hondius'. De ellos, solo uno ha dado positivo por hantavirus y ha presentado febrícula en las últimas horas.

El resto permanece en aislamiento y vigilancia médica. Si no desarrollan síntomas en los próximos días, podrían recibir el alta hospitalaria entre el sábado y el domingo. En ese caso, sí deberán completar una cuarentena de 42 días, que finalizará el próximo 21 de junio.

Si permanecen asintomáticas durante todo el seguimiento domiciliario, se les realizará una toma de muestras al finalizar dicho periodo, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología. Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.