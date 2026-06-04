Sanidad dará el alta a los positivos por hantavirus cuando pasen tres días asintomáticos y tengan dos PCR negativas

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha establecido que los españoles que han dado positivo por hantavirus podrán recibir el alta hospitalaria una vez alcanzada la recuperación clínica, para lo que deberán haber permanecido al menos tres días sin síntomas compatibles con la enfermedad y obtener dos resultados negativos, o con umbrales de ciclo (carga viral casi indetectable) superiores a 38, en pruebas PCR realizadas en orina y exudado orofaríngeo, separadas por un intervalo mínimo de 48 horas.

Así se contempla en el 'Protocolo de manejo de personas en seguimiento en España en relación con el buque afectado por un brote de hantavirus Andes', que la Comisión de Salud Pública ha actualizado para detallar los criterios clínicos y microbiológicos que permitirán el alta hospitalaria de los casos confirmados y las condiciones para la finalización del seguimiento de los contactos.

Según ha explicado Sanidad, los estudios más recientes sobre virus Andes muestran que la detección de ARN viral en sangre puede persistir durante un periodo prolongado tras la recuperación clínica. Por ello, los criterios de alta no se basan exclusivamente en PCR sanguínea negativa, sino en la ausencia de síntomas y en la negativización de las muestras biológicas más directamente relacionadas con la posible eliminación del virus, como la orina y el exudado orofaríngeo.

En este sentido, el protocolo contempla expresamente que algunas personas puedan mantener una PCR positiva en sangre tras recibir el alta hospitalaria. "La evidencia científica disponible indica que esta persistencia del material genético viral puede prolongarse tras la recuperación clínica, sin que se haya demostrado que ello suponga un riesgo de transmisión de la enfermedad", ha afirmado Sanidad.

Tras ser dados de alta, se les realizará un seguimiento clínico en el servicio hospitalario designado por la comunidad autónoma de residencia durante los siguientes seis meses, incluyendo una revisión clínica mensual para descartar la aparición de posibles secuelas. Si presentasen en cualquier momento síntomas compatibles con la enfermedad, se hará una valoración urgente por el servicio designado.

SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS CON PCR POSITIVA EN SANGRE AL ALTA

El protocolo especifica las medidas de seguimiento para posibles personas con PCR positiva en sangre al alta hospitalaria. Si se producen casos de este tipo, se realizarán tomas de muestra de sangre mensuales hasta obtener un resultado negativo. Dado que está descrita la persistencia del virus en semen por largos periodos de tiempo, se recomienda evitar las relaciones sexuales sin protección durante, al menos, los cuatro meses posteriores al inicio de los síntomas.

La persona afectada deberá evitar todas aquellas actividades que pueden conllevar un riesgo de contacto con sangre, como la realización de extracciones de sangre u otras actividades en entornos sanitarios en las que pueda haber contacto con sangre. Asimismo, se recomienda limitar los deportes de contacto y cualquier otra actividad donde pueda haber riesgo de sangrado. Todo ello hasta que obtenga un negativo o CT superiores a 38 en PCR en sangre.

Si la persona con PCR positiva en sangre necesitara atención sanitaria, deberá informar previamente del diagnóstico de infección por el hantavirus Andes al profesional sanitario que le atiende y, en cuanto sea posible, contactará con la persona de Salud Pública encargada de su seguimiento.

CONTACTOS EN CUARENTENA

Por su parte, las personas que permanecen en seguimiento como contactos deberán completar el periodo máximo de cuarentena, fijado en 42 días y que terminará el 21 de junio.

Si permanecen asintomáticas durante todo el seguimiento domiciliario, se les realizará una toma de muestras al finalizar dicho periodo, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología. Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.

Según han concretado desde el Ministerio de Sanidad, el primer español al que se diagnosticó hantavirus "continúa asintomático", mientras que el segundo "ha presentado febrícula en las últimas horas". En cuanto a los 12 contactos que permanecen en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, ha señalado que "se encuentran bien".