Premian cuatro proyectos destinados a mejorar la salud mental del profesional sanitario durante la pandemia

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las sociedades españolas de Psiquiatría (SEP), de Psiquiatría Biológica (SEPB), con la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), y en colaboración con la Fundación Johnson & Johnson, han entregado cuatro becas a programas de ayuda dirigidos a mitigar el impacto de la pandemia provocada por la Covid-19 en la salud mental de los profesionales sanitarios.

Los proyectos que se han presentado están actualmente en marcha. Con una asignación de un total de 200.000 euros, y hasta 50.000 euros por cada beca, los premiados son trabajos del Hospital Clínic de Barcelona; del Hospital La Paz y Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); de la Universidad de las Islas Baleares y del Hospital del Mar de Barcelona.

En este contexto, el presidente de la SEP, el doctor Celso Arango, ha señalado que "el estrés asociado a la atención médica durante una pandemia como la actual, en las circunstancias que se han visto en gran parte de la sanidad española con carencia de recursos, incertidumbre, desconocimiento del factor etiológico y su tratamiento, obliga a prestar especial atención a las necesidades de apoyo emocional de los trabajadores de la salud".

Por su parte, la presidenta de la SEPB, la doctora Ana González-Pinto, ha explicado que "tanto a nivel nacional como internacional, los expertos han alertado sobre que el estrés laboral, el riesgo de contagio y la falta de medios adecuados, tanto materiales como humanos, para la lucha contra el virus que, sumado a la situación de cuarentena, puede causar estragos importantes en la salud mental, apareciendo situaciones como estrés, ansiedad, depresión y burnout, entre otras".

En esta misma línea se ha manifestado el presidente de la FEPSM, el doctor José Manuel Menchón, quien ha comentado que "en este contexto es clave ofrecer a los profesionales apoyo psicológico para reducir el impacto emocional de la Covid-19, lo que ayudaría a la mejora de la salud mental del profesional sanitario y a que éste pueda seguir desempeñando su trabajo en las mejores condiciones posibles, lo que a su vez repercute en el adecuado cuidado a la población".

Los proyectos reconocidos son 'REcovery with MIND/COVID-19: Development, feasibility and effectiveness of a APP (PRESTOapp) for mental health problems in health workers during the COVID-19 pandemic', del Hospital Clínic de Barcelona; 'COVID19 Health Care Workers (HEROES), del Hospital La Paz y Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); 'Desarrollo, evaluación e implementación de PSICOVIDAPP, intervención psicoeducativa a través de APP para mitigar problemas de salud mental en PPSS por COVID-19', de la Universidad de las Islas Baleares; y 'One2One, programa de prevención e intervención en salud mental en profesionales de la salud durante la Covid', del Hospital del Mar de Barcelona.

Así, los criterios que se han evaluado han sido: el tipo de intervenciones y su probable eficacia a corto y largo plazo; el alcance, esto es, un alcance amplio que abarque a todos los trabajadores de la salud en primera línea; la duración y el seguimiento hasta un año; el uso de instrumentos para medir el impacto en los aspectos clínicos, funcionales y de calidad de vida de las intervenciones; y los resultados; así como la escalabilidad y la sostenibilidad después del período de financiación.