Prediabetes: el cambio que puede salvar tu corazón antes de que sea demasiado tarde

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Millones de personas viven con niveles elevados de glucosa en sangre sin saberlo. Se considera que padecen prediabetes, una etapa temprana que hasta ahora carecía de objetivos de tratamiento claramente definidos. A las personas con prediabetes se les suele recomendar bajar de peso, ser más activas físicamente y llevar una dieta más saludable.

Estos cambios en el estilo de vida son lógicos, ya que mejoran la condición física, el bienestar y varios factores de riesgo. Sin embargo, existe la duda de su también protegen el corazón a largo plazo. Hasta la fecha, ningún programa de estilo de vida para personas con prediabetes ha demostrado claramente una reducción sostenida de los infartos, la insuficiencia cardíaca o las muertes cardiovasculares durante décadas.

UN GIRO CLAVE EN LA PREVENCIÓN QUE NADIE VEÍA VENIR

Por primera vez, un análisis internacional ha demostrado que cuando las personas con prediabetes normalizan sus niveles de glucosa en sangre mediante cambios en el estilo de vida, su riesgo de infarto, insuficiencia cardíaca y muerte prematura se reduce a la mitad.

En el estudio participaron, entre otros, investigadores del Hospital Universitario de Tubinga, Helmholtz de Múnich y el Centro Alemán para la Investigación de la Diabetes (DZD), todos en Alemania. Los resultados se publican en 'The Lancet'. Estos hallazgos podrían revolucionar la prevención y establecer un nuevo objetivo medible para las directrices clínicas.

Un análisis conjunto de dos de los estudios de prevención de diabetes más grandes del mundo, de Estados Unidos y China, ahora proporciona claridad. Junto con colegas de Estados Unidos y China, investigadores del DZD, el Hospital Universitario de Tubinga y Helmholtz Múnich pudieron demostrar que el factor decisivo aparentemente no es el cambio de estilo de vida en sí, sino si las personas con prediabetes logran volver a normalizar su glucosa en sangre; en otras palabras, si logran la remisión de la prediabetes.

Los datos a largo plazo de más de 2.400 personas con prediabetes muestran que quienes logran normalizar su glucosa en sangre tienen un riesgo significativamente menor de morir de enfermedad cardiovascular o de ser hospitalizados por insuficiencia cardíaca que aquellos cuyos niveles de glucosa permanecen elevados, incluso cuando ambos grupos pierden una cantidad similar de peso. En ambos estudios, el riesgo de muerte cardiovascular de los participantes se redujo en aproximadamente un 50%, y la mortalidad general también disminuyó significativamente.

El estudio estadounidense realizó un seguimiento de sus participantes durante 20 años, mientras que su homólogo chino lo hizo durante 30. Bajo la dirección del equipo de Tubinga, estos conjuntos de datos se armonizaron y reanalizaron para comparar las tasas de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca en personas con y sin remisión de la prediabetes.

Hasta ahora, la prevención cardiovascular se ha basado en tres pilares: el control de la presión arterial, la reducción del colesterol LDL y el abandono del hábito tabáquico. Con estos nuevos hallazgos, se podría añadir un cuarto pilar: la normalización sostenida de la glucemia en la prediabetes.

"Nuestros resultados sugieren que la remisión de la prediabetes no solo retrasa o previene la aparición de diabetes tipo 2, como ya se sabía, sino que también protege a las personas de enfermedades cardiovasculares graves a largo plazo, durante décadas", apunta el profesor Andreas Birkenfeld, miembro de la junta directiva del DZD y director médico del Departamento de Medicina IV del Hospital Universitario de Tubinga.

UN NUEVO OBJETIVO QUE PODRÍA CAMBIAR LAS GUÍAS MÉDICAS

Un valor de glucemia en ayunas igual 97 mg/dL demostró ser un indicador simple de un riesgo persistentemente menor de enfermedad cardíaca, independientemente de la edad, el peso o el origen étnico. Este umbral podría aplicarse en las consultas de atención primaria de todo el mundo, haciendo que la prevención sea más tangible.

Alemania se encuentra rezagada en lo que respecta a la atención sanitaria preventiva. Según el Índice de Salud Pública actual, el país ocupa el penúltimo lugar entre 18 naciones europeas en la implementación de medidas de prevención basadas en la evidencia. Como resultado, el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular es significativamente mayor en Alemania que en muchos países europeos vecinos.

El nuevo estudio destaca el potencial sin explotar y muestra cómo unos valores objetivo concretos pueden mejorar sustancialmente la salud pública. "Vemos una clara ventana terapéutica: si los niveles de glucosa se normalizan ya en la etapa de prediabetes, el riesgo a largo plazo de infarto, insuficiencia cardíaca y muerte prematura puede reducirse notablemente. Nuestros datos respaldan explícitamente la inclusión de la remisión como objetivo principal del tratamiento en las directrices para la prevención de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares", insta el profesor Birkenfeld.