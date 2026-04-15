Archivo - Las personas con altos niveles de estrés tienen el triple de incidencia de bruxismo al afectar a casi la mitad de ellas - HOPE CONNOLLY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El área Dental de la compañía aseguradora Sanitas ha presentado los datos del 'Estudio Sanitas de Salud Bucodental 2026' que, entre otros resultados, arroja el de que las personas con altos niveles de estrés tienen el triple de incidencia de bruxismo al afectar a casi la mitad de ellas, en concreto a un 46,5 por ciento, por solo un 14 por ciento entre los que no lo sufren.

De esta manera, y debido a que la salud bucodental no depende únicamente de la higiene diaria o de las revisiones al dentista, ya que está estrechamente vinculada al bienestar emocional, ha expuesto que el estrés, la ansiedad, el ritmo del día a día y la presión cotidiana pueden alterar los hábitos de cuidado, influir en la alimentación o generar acciones involuntarias, como apretar o rechinar los dientes.

"En Sanitas Dental, creemos firmemente que cuidar de la salud bucodental es cuidar del bienestar integral", ha explicado su director general, Jesús Bonilla, quien ha añadido que, por ello y como parte del "compromiso" con "la divulgación y la concienciación", se seguirá "impulsando estudios como este que ayuden a las personas a conocer mejor cómo cuidar de su salud".

Realizado en colaboración con el Instituto MasMetrica sobre una muestra de más de 2.000 personas, este trabajo muestra que, entre los encuestados que afirman sentir ansiedad de manera constante o diaria, el 56,2 por ciento asegura experimentar bruxismo de forma habitual, mientras que entre quienes declaran niveles bajos de ansiedad, la cifra se sitúa en el 21,2 por ciento.

"El bruxismo es un trastorno caracterizado por el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, que puede producirse durante el sueño o mientras estamos despiertos", ha divulgado la odontóloga del equipo de Innovación Clínica y Calidad Asistencial de Sanitas Dental, Lorena Trinidad, quien ha agregado que "este comportamiento puede provocar desgaste dental, sobrecarga en la musculatura mandibular y molestias en la articulación de la mandíbula, por lo que su detección y tratamiento son importantes para preservar la salud bucodental".

En este contexto, la investigación señala que el 85,5 por ciento de los españoles reconoce haber apretado o rechinado los dientes en algún momento de su vida. A nivel regional, el fenómeno presenta diferencias, aunque en todos los casos muestra una elevada incidencia, siendo las comunidades autónomas donde más personas reconocen haber experimentado bruxismo la Región de Murcia (93,5%), Navarra (92%) y la Comunidad de Madrid (88,9).

Junto a ello, más de seis de cada diez españoles (65,4%) considera que el hecho de apretar o rechinar los dientes suele producirse en situaciones de estrés, ansiedad o depresión, percepción aún más frecuente entre las mujeres, ya que el 72,6 por ciento cree que el bruxismo aparece con mayor probabilidad en momentos de tensión emocional, frente al 58 por ciento de los hombres.

CONSISTE EN APRETAR O RECHINAR LOS DIENTES

Tal y como indican desde Sanitas Dental, el bruxismo suele aparecer como una respuesta inconsciente a la tensión emocional. Cuando la persona experimenta estrés, ansiedad o estados depresivos, el cerebro activa de manera automática la musculatura mandibular, generando hábitos como apretar o rechinar los dientes sin que la persona se dé cuenta.

"Recurrir a alimentos dulces o picoteo entre horas es una respuesta emocional automática al estrés y a estados de ánimo negativos para muchas personas", ha señalado, por otra parte, la jefa del Servicio de Psicología del Hospital Sanitas La Zarzuela de Madrid, Soraya Bajat, mientras que el odontólogo y miembro del equipo de Innovación y Calidad Clínica de Sanitas Dental, Antonio Longo, ha subrayado que "el consumo progresivo de azúcar provoca más prevalencia de caries, desgaste en el esmalte y afecta también a las encías".

Otro apartado analizado es el del lavado de dientes, y es que el 50,2 por ciento de los españoles reconoce que cuando se siente emocionalmente agotado le cuesta mantener su rutina de cepillado antes de dormir. En la misma línea, el 42,4 por ciento admite que descuida su higiene bucodental en periodos de ansiedad.

"Cuando una persona atraviesa periodos de estrés o desgaste emocional con bajo estado de ánimo, es muy frecuente que disminuya su capacidad de autocuidado", ha recordado Bajat en relación con este estudio, que también muestra que el 79,8 por ciento de los españoles afirma haber sufrido alguna afección relacionada con su salud oral a lo largo del tiempo.

Longo también se ha referido a la percepción de la salud, ya que ha indicado que "las mujeres suelen mostrar una mayor conciencia y preocupación por su salud, lo que hace que identifiquen y reconozcan con más facilidad los problemas bucodentales". "Las revisiones periódicas son trascendentales porque permiten identificar caries incipientes, inflamación de encías o signos de bruxismo antes de que se conviertan en afecciones graves", ha señalado, por otra parte.

Por último, este trabajo señala que el 27 por ciento de los españoles dispone de un seguro dental. "Cuando las personas saben que tienen acceso a revisiones y seguimiento profesional, tienden a prestar más atención a su higiene diaria y a detectar problemas antes de que se compliquen", ha concluido Longo.