Archivo - La percepción del estado de salud de la población mejora en la segunda oleada del Barómetro Sanitario del CIS- JAVI_INDY/ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La percepción del estado de salud de la población ha mejorado en la segunda oleada de 2026 del 'Barómetro Sanitario' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con respecto a la primera, publicada en julio.

En concreto, y según el sondeo realizado sobre 2.644 personas por encargo del Ministerio de Sanidad, se observa que el 70,3 por ciento estima su estado de salud como muy bueno o bueno, lo que supone un aumento de 2,8 puntos porcentuales en relación con el 67,5 por ciento del anterior estudio. Mientras un 23 por ciento lo considera regular, un 4,6 por ciento cree que es malo y un 2 por ciento lo percibe como muy malo.

Por tanto, las personas que estiman que su salud es negativa representan el 29,8 por ciento, frente al 32,3 por ciento de hace cuatro meses. Además, el 48,2 por ciento afirma tener alguna enfermedad o problema de salud crónico, mientras que el 50,9 por ciento señala no padecer ningún problema de salud y un 0,9 por ciento no contesta.

Por su parte, en la primera oleada, un 49,5 por ciento afirmaba estar pasando por una patología o una circunstancia crónica de salud, siendo un 50,1 por ciento los que no y un 0,5 por ciento los que no contestaron, con la consiguiente mejora en el apartado.

Además, si en julio un 6,1 por ciento de los ciudadanos aseguraba haber tenido que dejar de tomar alguna medicamento recetado por un médico de la Sanidad Pública en los últimos 12 meses por no poder permitírselo por motivos económicos, ahora el porcentaje desciende al 5,6 por ciento, con una bajada de medio punto porcentual. En el lado opuesto, el 91,7 por ciento no han tenido que dejar de medicarse, por el 91 por ciento anterior.

PEOR CONSIDERACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO

Por otro lado, el porcentaje de personas que consideran que el sistema sanitario funciona bien o muy bien cae del 53,5 por ciento al 52,7 por ciento, mientras que el de las que creen que necesita cambios fundamentales -aunque creen que algunas cosas funcionan- o que funciona mal y necesita modificaciones profundas sube del 45,2 por ciento al 46,9 por ciento. Así, los que lo aprueban con una puntuación de 5 o más son el 76,2 por ciento, por el 76,5 de julio.

Junto a ello, y a la pregunta por las opciones de acudir al sistema sanitario público o al privado, se observa que para el médico de Familia o el pediatra, un 72,3 por ciento prefiere la primera opción, dato que mejora del 71,8 por ciento previo. En cuanto a la consulta de especialistas, optaría por la Sanidad Pública el 57,9 por ciento, mientras que hace cuatro meses el dato era dos puntos porcentuales superior.

Analizando solo el sistema sanitario público, las consultas de Atención Primaria en los centros de salud reciben, como servicio, una puntuación media de 6,39 sobre 10, perdiendo una centésima; mientras que las de atención especializada mejoran del 5,8 al 5,83; y las Urgencias en hospitales públicos también aumentan del 6,03 al 6,08, y las de los centros de Atención Primaria bajan de 6,52 a 6,39.