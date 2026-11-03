Archivo - Solo un 8,2% de los españoles cree que el problema de las listas de espera ha mejorado en el último año- VIOLETASTOIMENOVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Solo un 8,2 por ciento de los españoles cree que el problema de las listas de espera ha mejorado en el último año, según ha revelado la segunda oleada del 'Barómetro Sanitario' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Ministerio de Sanidad, que en la primera reflejaba un porcentaje del 10 por ciento.

Así, a partir de las respuestas de 2.644 ciudadanos, se observa que un 40,7 por ciento cree que la situación de demora para ser atendido en el sistema sanitario ha empeorado, mientras que un 44,5 por ciento estima que sigue igual. Por su parte, en el estudio previo publicado en julio, ambos porcentajes se situaban en el 38,3 y 43,1 por ciento, respectivamente.

Desgranado el apartado de las listas de espera, la encuesta muestra que el 72,8 por ciento ve poco o nada aceptable el tiempo para ser atendido por un especialista en la Sanidad Pública, partiendo del 69,4 por ciento previo. Para pruebas diagnósticas, el porcentaje ha crecido del 62,4 por ciento inicial al 67,6 por ciento actual; en intervenciones quirúrgicas programadas, del 55,4 al 59,4 por ciento; y en las consultas de Atención Primaria, del 48 al 53,5 por ciento.

Ante ello, un 40,4 por ciento cree que las autoridades están llevando a cabo medidas para atajar el problema en el primer nivel asistencial, porcentaje que aumenta desde el 39,6 por ciento anterior. En cuanto a la consulta del especialista, se produce una bajada, del 31 al 30 por ciento; en la intervención quirúrgica programada, una subida, del 32,6 al 32,7 por ciento; y en pruebas diagnósticas, otra, del 35 al 36,3 por ciento.

Ahondando en las personas que han tenido una consulta en Medicina de Familia por un problema de salud propio y que han sido atendidas en la Sanidad Pública en los últimos 12 meses, el estudio muestra que solo un 10,3 por ciento fue atendido el mismo día en el que se solicitó la cita, dato que en julio era del 10,6 por ciento. Por contra, pasó más de un día porque no había cita antes para el 72 por ciento, por el 71,2 por ciento anterior.

CASI 2 DE CADA 3 DE LOS QUE ESPERAN MÁS DE UN DÍA PARA SER ATENDIDOS EN MEDICINA DE FAMILIA LO HACE UNA SEMANA O MÁS

Además, se observa que entre los que tuvieron que esperar más de un día, lo hicieron una semana o más en el 65,1 por ciento de los casos, dato que empeora al 61,2 por ciento inicial. De hecho, un 27,9 por ciento ha tenido que esperar más de 10 días, aunque este resultado es mejor que el 33 por ciento previo.

La demora se aprecia incluso en las instalaciones sanitarias, y es que un 22 por ciento ha tenido que esperar más de una hora en la sala de espera para ser atendido en las consulta de Medicina de Familia de la Sanidad Pública, dato que en julio era del 19,2 por ciento. Junto a ello, la derivación desde la consulta de Atención Primaria al médico especialista ofrece una demora de más de seis meses en el 19,9 por ciento de los pacientes, dato que mejora con respecto al 21,3 por ciento de julio.

La tardanza en la realización de pruebas diagnósticas también se aborda, siendo de más de tres meses en TAC para el 23,8 por ciento, frente al 24,2 por ciento de hace cuatro meses; en ecografía para el 22,5 por ciento, ante el 17 por ciento previo; en resonancia para el 28,8 por ciento, con un 25,9 por ciento anterior; y en colonoscopia para el 29,1 por ciento, que era antes de un 26,8 por ciento.