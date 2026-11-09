¿Qué pasa con el bienestar de los jóvenes? Un estudio en 92 países detecta señales preocupantes

Archivo - Mujer joven sentada en la ventana mirando a la calle con melancolía. - TUNATURA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta realizada a 50.000 personas en 92 países revela que la salud mental a nivel mundial podría estar estancada, incluso en los países más ricos, y especialmente entre los jóvenes, quienes en generaciones anteriores tenían niveles comparativamente más altos de salud mental.

A nivel mundial, los indicadores de salud mental parecen verse afectados negativamente por las respuestas de los jóvenes, quienes carecen de aspectos fundamentales del bienestar, en particular menor vitalidad, estabilidad emocional y resiliencia. En contraste, el estudio halló señales positivas para las personas mayores y, en general, para la percepción que tienen las personas de todas las edades sobre sus relaciones y su sentido de la vida.

"Estos hallazgos son más que una simple señal para los responsables políticos de que se necesitan soluciones para mejorar la salud mental de los jóvenes o de aquellos que tienen dificultades para llegar a fin de mes", afirma el autor principal, Kai Ruggeri, doctor en filosofía y profesor de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia (Estados Unidos).

"De hecho, son una señal de alarma que indica que poblaciones enteras ya están sufriendo y sienten que su capacidad de adaptación se ve mermada aquí y ahora, no solo por un futuro incierto --prosigue--. Los líderes ya no pueden recurrir a vagas frases hechas que eluden la inversión en iniciativas genéricas de salud mental".

Según apunta, "deben comprometerse con acciones concretas y significativas: garantizar el sustento de las personas ante la pérdida de empleos provocada por la IA, abordar los factores que generan agotamiento en la población joven y en edad laboral, y tomar medidas que generen confianza en las oportunidades futuras. Todo esto debe estar respaldado por una mejor atención a la salud mental --precisa--. No hacerlo no solo representa una amenaza para el futuro, sino también para el presente".

La encuesta, publicada en la revista 'Social Indicators Research' y realizada principalmente en línea, formuló a los participantes 10 preguntas sobre salud mental, abarcando diversas dimensiones, como la sensación de competencia, optimismo, autoestima, emociones positivas, compromiso y vitalidad, entre otras.

Posteriormente, se incluyeron mediciones adicionales de trastornos mentales comunes como el estrés, la depresión y la ansiedad, así como la satisfacción general con la vida. Los investigadores también recopilaron información demográfica sobre edad, sexo, nivel socioeconómico, situación laboral y otros datos.

Las dimensiones de salud mental con mayor puntuación fueron las relaciones, el sentido de la vida, la competencia, el compromiso y la autoestima. Este hallazgo podría indicar que las personas se autoevalúan positivamente, pero tienen una visión negativa de los factores externos que afectan negativamente su bienestar.

En otras palabras, pueden sentirse generalmente positivas respecto a sus circunstancias y experiencias personales, pero los acontecimientos que escapan a su control (inestabilidad política y económica) les causan un daño significativo (miedo, estrés, agotamiento). Esto coincide con los informes sobre las 'brechas de optimismo' entre la percepción que tienen las personas de sus propias vidas y la que tienen de la sociedad en general.

Las personas empleadas y con mayores ingresos tendían a tener mejor salud mental y bienestar y no existía un límite: a mayor cantidad de recursos, mejores resultados.

Contrariamente a las ideas erróneas sobre la disminución del valor de la educación universitaria, tener educación secundaria o inferior se asociaba con un menor bienestar en muchos países; cada nivel adicional de estudios se relacionaba con mejores resultados en salud mental y bienestar. No vivir solo también contribuía al bienestar; los hogares más numerosos reportaban mejores resultados. De igual manera, las personas que trabajaban en modalidades híbridas obtenían mejores resultados que quienes trabajaban completamente a distancia.

Los autores del estudio advierten sobre la conveniencia de comparar las puntuaciones de salud mental entre países, ya que ciertos factores pueden influir en las respuestas, como la conciencia de que el estudio es global y la tendencia a reportar respuestas positivas para proyectar una imagen externa favorable.

También especulan que algunos jóvenes que se ofrecieron como voluntarios para participar estaban deseosos de compartir sus experiencias precisamente porque sienten que sus inquietudes sobre salud mental no han sido atendidas.

Asimismo, es posible que los participantes de mayor edad fueran quienes mejor pudieron hacerlo debido a su mayor conexión con el grupo (es decir, cómo se les informó sobre la encuesta) y a su nivel de vitalidad (es decir, la energía y la motivación necesarias para completarla). Sin embargo, los autores concluyen que estos factores por sí solos no pueden explicar completamente el efecto en una muestra tan grande.