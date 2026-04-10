¿Qué es estar bien en salud mental? Un estudio pionero llega a un consenso de los 6 factores esenciales

Archivo - Un estudio pionero llega a un consenso sobre factores que proporcionan una buena Salud Mental - RIDOFRANZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio pionero realizado por miembros de la australiana Universidad de Adelaida y la organización de Salud Mental Be Well Co ha llegado a un consenso sobre factores que proporcionan una buena Salud Mental, como el sentir que la vida vale la pena y está orientada hacia un objetivo.

Esta investigación, llevada a cabo en colaboración con académicos australianos y de otros países, ha contado con las respuestas a un cuestionario de 122 expertos de 11 disciplinas. Así, se ha llegado a un acuerdo (más de 75% de consenso) en 19 dimensiones, con un entendimiento casi unánime (más de 90% de consenso) en seis factores que son esenciales para una buena Salud Mental.

De esta manera, y publicado en la revista especializada 'Nature Mental Health', este trabajo muestra que, además del sentimiento positivo sobre la vida, son importantes la evaluación general de que la vida es buena, la visión positiva y sin prejuicios de uno mismo, las relaciones cercanas y afectuosas con los demás, la sensación de control sobre las decisiones y la autoexpresión y el estado de ánimo positivo y alegría frecuentes.

Con ello, los profesionales que han participado en este estudio internacional han manifestado que es posible orientar la forma en que se mide, apoya y promueve el bienestar mental en los ámbitos de la atención sanitaria, los lugares de trabajo y las políticas públicas.

"Al coincidir en que la Salud Mental positiva no es un sentimiento aislado, sino una combinación de cómo nos sentimos, cómo funcionamos y cómo nos relacionamos con los demás, el estudio aporta la claridad que tanto necesita este campo", ha afirmado el investigador de la Universidad de Adelaida, el doctor Matthew Iasiello.

HASTA AHORA, HA CONTADO CON MÚLTIPLES DEFINICIONES

A su juicio, "durante demasiado tiempo, el bienestar mental se ha definido de diferentes maneras en la investigación, la atención médica y el Gobierno, lo que hace casi imposible comparar la evidencia o diseñar políticas efectivas". "Imaginen que existieran 150 maneras diferentes de medir la presión arterial: los resultados serían inútiles", ha ejemplificado.

"Por eso es importante ponernos de acuerdo sobre qué es la Salud Mental positiva y qué no lo es", ha continuado, al tiempo que se ha aclarado que factores como la salud física, los ingresos, la vivienda, las estrategias de afrontamiento y la espiritualidad no definen la Salud Mental positiva, sino que se consideran importantes impulsores de la misma.

Los seis factores esenciales para una buena salud mental:

1.- Significado y propósito: sentir que la vida vale la pena y está orientada hacia un objetivo.

2.- Satisfacción con la vida: evaluación general de que tu vida es buena.

3.- Autoaceptación: visión positiva y sin prejuicios de uno mismo.

4.- Conexión: relaciones cercanas y afectuosas con los demás.

5.- Autonomía: sensación de control sobre las decisiones y la autoexpresión.

6.- Felicidad: estado de ánimo positivo y alegría frecuentes.

Además, los autores de esta investigación han recordado que la Salud Mental positiva es independiente de la enfermedad mental, lo que significa que las personas pueden experimentar bienestar mental incluso viviendo con una afección de Salud Mental. "Una buena Salud Mental no consiste en sentirse bien todo el tiempo", ha agregado Iasiello.

"Se trata de tener una combinación de bienestar emocional, funcionamiento psicológico y conexión social que te ayude a vivir una vida plena y manejable, incluso cuando las cosas se pongan difíciles", ha proseguido, tras lo que ha apuntado que la Salud Mental positiva "no se trata tanto de sentirse bien todo el tiempo, sino más bien de tener la combinación adecuada de factores para afrontar las dificultades, vivir bien y experimentar la vida como algo significativo".

Por su parte, el coautor de este estudio e integrante del citado centro académico y de Be Well Co, el doctor Joep van Agteren, ha subrayado que el conocimiento científico es esencial para orientar las políticas, los programas y las herramientas de medición en materia de Salud Mental. "Los lugares de trabajo, las organizaciones gubernamentales y los grupos comunitarios a menudo necesitan ayuda para crear las condiciones que permitan a sus miembros prosperar", ha aseverado.