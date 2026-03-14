La paradoja del colesterol: Por qué bajarlo demasiado podría ser tan peligroso como tenerlo alto

Archivo - Colesterol. - ADRIAN825/ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha arrojado nueva luz sobre la relación entre los niveles de colesterol y el riesgo de mortalidad. La investigación, realizada por un equipo de científicos de diversas instituciones en China y el Reino Unido, sugiere que unos niveles bajos y en descenso de colesterol podrían estar asociados con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y por cáncer.

El trabajo, publicado en la revista 'Engineering', consistió en un análisis de cohorte prospectivo y longitudinal a gran escala, con participantes de dos cohortes chinas (la cohorte Dongfeng-Tongji y el estudio Kailuan), así como del Biobanco del Reino Unido. Se incluyó en el análisis a un total de 163.115 adultos chinos y 317.305 británicos, con una edad media de entre 49 y 61 años.

Los investigadores excluyeron a las personas que tomaban medicamentos hipolipemiantes, a las que presentaban enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un índice de masa corporal bajo (IMC < 18,5 kg/m2) al inicio del estudio, así como a las muertes ocurridas durante los dos primeros años de seguimiento para minimizar la causalidad inversa.

El estudio reveló que tanto los niveles altos como los bajos de colesterol se asociaban con diferentes riesgos de mortalidad. Específicamente, los niveles altos de colesterol total (CT), colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) y colesterol no unido a lipoproteínas de alta densidad (C-no-HDL) se relacionaron principalmente con la mortalidad por enfermedad coronaria (EC).

Por el contrario, los niveles bajos de estas fracciones de colesterol se asociaron con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y por cáncer. Los niveles óptimos de colesterol para minimizar el riesgo de mortalidad por todas las causas en adultos chinos fueron CT: 200 mg/dL, C-LDL: 130 mg/dL y C-no-HDL: 155 mg/dL, lo cual concuerda con las recomendaciones de las guías.

LA RELACIÓN CON EL CÁNCER

Curiosamente, el estudio también examinó los cambios longitudinales en los niveles de colesterol durante un período de cuatro años. Reveló que una disminución de más del 20 % en los niveles de CT, c-LDL y c-no-HDL se asoció con un riesgo entre un 14 % y un 26 % mayor de mortalidad por cualquier causa, en comparación con niveles estables. Este hallazgo resalta la importancia de controlar los cambios en el colesterol a lo largo del tiempo, ya que una disminución significativa podría indicar problemas de salud subyacentes.

Los investigadores utilizaron modelos de riesgos proporcionales de Cox para estimar los riesgos, ajustando diversos factores como la edad, el sexo, el IMC, la educación, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la actividad física y los antecedentes de hipertensión y diabetes. Los hallazgos subrayan el patrón de riesgo dual de los niveles de colesterol, lo que sugiere que tanto los niveles altos como los bajos pueden ser perjudiciales, según la causa de muerte.

Las fortalezas del estudio incluyen su diseño prospectivo, el amplio tamaño muestral y la rigurosa selección de participantes. La inclusión de casi 500 000 personas de diversas poblaciones facilita la generalización de los hallazgos. Sin embargo, los autores reconocen algunas limitaciones, como la posibilidad de confusión residual debido a la naturaleza observacional del estudio y la duración relativamente corta del seguimiento en algunas cohortes.

Este estudio proporciona información valiosa sobre la compleja relación entre los niveles de colesterol y el riesgo de mortalidad. Destaca la necesidad de estrategias individualizadas para el manejo de lípidos y sugiere que los niveles bajos de colesterol y sus cambios longitudinales deberían considerarse en futuros modelos de predicción de riesgo.

Los investigadores precisan que el enfoque del estudio en los niveles de colesterol no tratados no contradice la eficacia de las terapias para reducir el colesterol en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.