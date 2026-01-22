La pandemia sigue ocultando enfermedades: la depresión se diagnostica un 30% menos y nadie sabe dónde están los casos

Archivo - Mujer con mascarilla. - DEEP ART/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto duradero y desproporcionado en las tasas de diagnóstico de enfermedades como la depresión, el asma y la osteoporosis, según desvela un trabajo de la King's College (Reino Unido).

Un nuevo estudio revela que algunas dolencias siguen “desaparecidas” en los registros médicos, como si la pandemia hubiera dejado un hueco invisible en el sistema. La sorpresa no es solo que haya menos diagnósticos, sino que la recuperación no es igual para todos: hay grupos que siguen rezagados y otros que parecen volver a la normalidad… aunque nada sea tan simple como parece.

LA DEPRESIÓN, LA GRAN VÍCTIMA SILENCIOSA

El trabajo es el primero en evaluar si las tasas de diagnóstico se han recuperado tras la salida de la pandemia. Publicado en el 'British Medical Journal' (BMJ), utiliza datos anónimos de más de 29 millones de personas en Inglaterra. Así concluye que la depresión es la más gravemente afectada, con casi un tercio menos de diagnósticos de lo esperado en comparación con las tendencias previas a la pandemia.

La pandemia tuvo un impacto sin precedentes en los sistemas de salud de todo el mundo, provocando descensos abruptos en las tasas de diagnóstico de una amplia gama de enfermedades.

NO ES SOLO SALUD MENTAL: TAMBIÉN HAY MENOS DIAGNÓSTICOS DE ASMA, EPOC Y OSTEOPOROSIS

De las 19 enfermedades graves analizadas, los diagnósticos de depresión fueron un 27,7% inferiores a lo esperado en comparación con las tendencias prepandemia. Los diagnósticos de asma (16,4%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC, 15,8%) y osteoporosis (11,5%) también fueron inferiores a lo esperado.

El estudio también identificó diferencias en la recuperación de las tasas de diagnóstico entre los grupos étnicos y socioeconómicos. Si bien los diagnósticos de demencia se recuperaron a los niveles prepandémicos en las personas de etnia blanca y en quienes viven en zonas menos desfavorecidas, se mantuvieron por debajo de lo esperado en otros grupos étnicos y en las comunidades más desfavorecidas.

El profesor Sam Norton, coautor y catedrático de Estadística Médica del King's College de Londres, explican: "Los déficits en los diagnósticos de depresión fueron particularmente llamativos y, en cierto modo, desconcertantes. Tras una disminución inicial al inicio de la pandemia, las tasas de diagnóstico se recuperaron parcialmente a finales de 2021, pero han disminuido notablemente desde 2022. Este patrón fue más evidente entre los adultos jóvenes de 20 a 39 años y entre las personas de etnia blanca o mixta".

Esto es difícil de conciliar con otros indicadores de necesidad de salud mental. Las solicitudes de prestaciones por discapacidad por afecciones mentales han aumentado considerablemente durante el mismo período, lo que sugiere que esta disminución en las tasas de diagnóstico podría no reflejar una mejora en la salud mental.

Las tasas de diagnóstico podrían verse influenciadas por la creciente presión sobre el NHS, lo que significa que cada vez es más difícil obtener un diagnóstico formal. También es posible que más personas accedan a apoyo de salud mental sin recibir un diagnóstico formal de depresión.

Tras una iniciativa nacional para ampliar el acceso a las terapias psicológicas, las derivaciones a los servicios de terapias de conversación del NHS aumentaron en casi dos tercios entre 2013 y 2024, y las autoderivaciones representaron casi el 70% del total.

El equipo también sugiere que las interrupciones relacionadas con la pandemia podrían ser la causa de la disminución en los diagnósticos de asma, EPOC y osteoporosis. Es probable que los retrasos en las pruebas diagnósticas para estas afecciones durante la pandemia sean un factor clave, y el NHS lo ha identificado como un área prioritaria de mejora. Un análisis posterior reveló que los diagnósticos de enfermedad renal crónica (ERC) aumentaron un 34,8% en comparación con los niveles esperados.

El autor principal, el doctor Mark Russell, reumatólogo consultor y epidemiólogo del King's College de Londres, comenta: "El aumento en los diagnósticos de ERC puede reflejar un aumento en las pruebas y una mayor concienciación tras los cambios en las directrices y la introducción de nuevos tratamientos.

"También es posible que la propia pandemia haya contribuido a un aumento de la ERC, ya sea por los efectos directos de la infección por COVID-19 o por retrasos en el diagnóstico de enfermedades relacionadas, como la diabetes", afirma.

El equipo de investigación utilizó OpenSAFELY, una plataforma de datos del NHS altamente segura y anónima, para analizar las tendencias de enfermedades de 29 millones de personas entre abril de 2016 y noviembre de 2024.

"Este estudio destaca los increíbles recursos de datos sanitarios disponibles en el NHS y demuestra cómo se podrían utilizar de forma segura datos anónimos en tiempo real, sin que los datos de los pacientes individuales salgan del sistema del NHS, para transformar el seguimiento de las enfermedades, permitiendo la identificación temprana de las desigualdades e informando sobre la prestación de la atención", concluye el doctor Russell.