Pakistán introduce la vacuna contra el VPH para proteger a las niñas del cáncer de cuello uterino

La Dirección Federal de Inmunización (FDI) del Gobierno de Pakistán, en colaboración con Gavi, la Alianza para las Vacunas (Gavi), UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha lanzado este lunesla campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) para proteger a las adolescentes del cáncer de cuello uterino en etapas posteriores de su vida.

"Esto representa un gran avance en el fortalecimiento de la salud de las mujeres y en el compromiso de Pakistán de eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública para 2030", señalan las organizacion en un comunicado conjunto.

La campaña de vacunación contra el VPH estará dirigida a niñas de entre 9 y 14 años en Punjab, Sindh, Cachemira administrada por Pakistán y el Territorio de la Capital Islamabad en una primera fase, que comenzará el 15 de septiembre de 2025. El objetivo es vacunar al menos al 90% de los 13 millones de niñas elegibles durante esta campaña e integrar la vacuna en la inmunización de rutina para las niñas de 9 años en los años siguientes.

En su discurso durante el lanzamiento, el Ministro Federal de Salud, Syed Mustafa Kamal, ha afirmado que el Gobierno está plenamente comprometido con la protección de las niñas contra el cáncer de cuello uterino mediante medidas preventivas. "Esta campaña de vacunación para niñas de 9 a 14 años es un paso importante para proteger su salud futura", ha señalado

"Insto a todos los padres a que se aseguren de que sus hijas y hermanas se vacunen. Lamentablemente, se está difundiendo propaganda falsa sobre esta vacuna que no tiene fundamento. No caigan en las trampas de las campañas negativas. Esta vacuna es segura, eficaz y esencial para proteger a nuestras niñas", ha instado a las familias.

La campaña de vacunación contra el VPH se llevará a cabo en centros fijos, centros de extensión comunitaria, escuelas y mediante equipos móviles/especiales de vacunación. Se establecerán centros de vacunación de extensión comunitaria en zonas remotas y se desplegarán equipos especiales de vacunación para llegar a las poblaciones de alto riesgo y marginadas. La vacuna contra el VPH estará disponible gratuitamente para todas las niñas que cumplan los requisitos.

"Una sola dosis de la vacuna contra el VPH puede prevenir la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, cada dos minutos, una mujer pierde la vida a causa de esta enfermedad, miles de ellas en Pakistán cada año", declaró Thabani Maphosa, directora de Entrega en el País de Gavi, la Alianza para las Vacunas.