La osteoporosis tiene una causa secundaria en el 80% de los casos en hombres y en el 50% en mujeres en edad fértil

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MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La osteoporosis tiene una causa secundaria en el 80 por ciento de los casos en hombres y en el 50 por ciento en mujeres en edad fértil, que puede estar relacionada con enfermedades del ámbito de la Endocrinología y Nutrición, además de enfermedades digestivas, inflamatorias, renales, hepáticas, hematológicas u oncológicas, así como la inmovilidad prolongada, el bajo peso, la desnutrición y el déficit de calcio o vitamina D.

Ante estas cifras y, en línea con la European Society of Endocrinology (ESE) y su proyecto EndoCompass, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) considera la osteoporosis secundaria como un "desafío clínico" que requiere una investigación prioritaria por esta alta prevalencia, su impacto socioeconómico y las limitaciones de las herramientas diagnósticas actuales.

Entre las pautas terapéuticas que pueden contribuir a la presencia de osteoporosis, se encuentran los corticoides, algunos tratamientos hormonales contra el cáncer, antiepilépticos e inmunosupresores. El riesgo depende de la dosis, la duración y las características de cada persona, "por lo que la medicación no debe suspenderse sin indicación médica", advierte la doctora María Rosa Alhambra Expósito, miembro del Grupo de Trabajo de Metabolismo Mineral y Óseo de la SEEN.

En el marco del Día Mundial de la osteoporosis, que se celebra cada 20 de octubre, apunta que el adecuado abordaje de la osteoporosis comienza por identificar de forma precoz las causas secundarias como las enfermedades, los tratamientos y las situaciones capaces de deteriorar el hueso. Así, para la experta, "es esencial valorar el riesgo de fractura desde el inicio mediante la historia clínica, las herramientas de cálculo disponibles y, cuando esté indicado, realizar una densitometría ósea".

UNA ENFERMEDAD SILENCIOSA

En cuanto a los síntomas, Alhambra manifiesta que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. "La disminución de la densidad y de la calidad del hueso no causa dolor por sí misma, por lo que, en muchas ocasiones, la primera manifestación clínica es una fractura por fragilidad, es decir, aquella que se produce ante un traumatismo de baja intensidad", explica la facultativa.

Las fracturas vertebrales pueden ocasionar dolor dorsal o lumbar de aparición brusca, pérdida progresiva de estatura y aumento de la curvatura de la columna, aunque algunas pasan inadvertidas. Por ello, la especialista hace hincapié en que "la ausencia de síntomas no descarta que sea osteoporosis y resulta esencial valorar de manera anticipada a las personas con factores de riesgo".

La SEEN considera fundamental la celebración del Día Mundial de la osteoporosis para visibilizar una enfermedad frecuente, silenciosa e infradiagnosticada. "Esta efeméride permite recordar que la primera manifestación puede ser una fractura con importantes consecuencias sobre la autonomía, la calidad de vida y la mortalidad", destaca la endocrinóloga.

El abordaje multidisciplinar es crucial. Atención Primaria, Endocrinología y Nutrición, Reumatología, Geriatría, Traumatología, Rehabilitación, Enfermería y Fisioterapia participan en la detección precoz, el tratamiento de las fracturas, la recuperación funcional, la prevención de caídas y la adherencia terapéutica. "Esta coordinación entre diferentes disciplinas permite preservar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida del paciente", afirma la endocrinóloga.