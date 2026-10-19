Carmen Gómez Vaquero, reumatóloga: "La prevención de la osteoporosis debe empezar en la infancia"

Archivo - Investigadores del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla y de la Universidad de Cantabria integrados en un equipo internacional han participado en la identificación de un gen que está implicado en la osteoporosis - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reumatóloga del Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona, la doctora Carmen Gómez Vaquero, recuerda la importancia de la "prevención de la osteoporosis desde la infancia" asegurando una adecuada ingesta de calcio, haciendo ejercicio y convirtiendo los hábitos saludables en conductas mantenidas a lo largo de la vida y evitando factores perjudiciales para la salud ósea, como el tabaco y el consumo excesivo de alcohol.

Según diversos estudios, en España alrededor de tres millones de personas padecen osteoporosis y se producen unas 300.000 fracturas por fragilidad al año, con un importante impacto sanitario, social y económico. Estas fracturas pueden comprometer la movilidad, la autonomía y la calidad de vida, además de incrementar el riesgo de sufrir nuevas fracturas.

"La osteoporosis no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Podemos reducir el riesgo de fractura mediante la prevención, la detección precoz y los tratamientos adecuados", precisa la especialista, también investigadora principal del proyecto OsteoSER de la Sociedad Española de Reumatología, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre la epidemiología de la osteoporosis en España y obtener datos actualizados sobre la densidad mineral ósea y otros indicadores relacionados con el riesgo de fractura.

En el marco del Día Mundial de la Osteoporosis, que se celebra este martes, 20 de octubre, Gómez Vaquero, recuerda que la infancia y la juventud son etapas fundamentales para el desarrollo óseo. Según el proyecto OsteoSER, el pico de masa ósea se alcanza entre los 20 y los 39 años y que la densidad mineral ósea se relaciona positivamente con la actividad física y negativamente con el tabaquismo.

Esta investigación también reveló que el 54,4 por ciento de los mayores de 50 años presentaba osteopenia y el 10,7 por ciento, osteoporosis, siendo la prevalencia de esta última mayor entre las mujeres que entre los hombres: un 18,6 por ciento frente a un 2,6 por ciento, respectivamente.

"Estos datos ponen de manifiesto la importancia de identificar a las personas con mayor riesgo y adaptar las estrategias de prevención y atención sanitaria a las necesidades de la población", sostiene.

Pese a su impacto, la especialista insiste en recalcar que la osteoporosis continúa siendo una enfermedad infradiagnosticada e infratratada. Entre las causas se encuentran su carácter silencioso, la percepción de que afecta exclusivamente a las mujeres después de la menopausia y la creencia de que las fracturas son una consecuencia inevitable de la edad.

Sin embargo, las fracturas por fragilidad pueden prevenirse en muchos casos. Para ello, recuerda que "es fundamental valorar los factores de riesgo", realizar densitometrías cuando estén indicadas, evaluar periódicamente el riesgo de fractura e instaurar tratamientos eficaces cuando sean necesarios. También resulta esencial favorecer la adherencia terapéutica y adoptar medidas para prevenir las caídas, recomienda.