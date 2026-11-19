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MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha advertido de que el tabaquismo es el factor de riesgo mejor conocido del cáncer de páncreas y puede duplicar e incluso triplicar la vulnerabilidad a padecer la enfermedad, mientras que abandonar el consumo reduce la posibilidad.

En el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, SEOM ha señalado que se estiman 10.405 nuevos diagnósticos a lo largo del año en España, 5.258 en hombres y 5.147 en mujeres, según las estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) recogidas en el informe 'Las cifras del cáncer en España 2026'.

En paralelo, ha aseverado que la mortalidad sigue siendo muy alta, situándose como la tercera causa de muerte por cáncer en España, detrás del cáncer de pulmón y el de colon. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan que, en 2024, 8.392 personas fallecieron por cáncer de páncreas, mientras que en 2022 fueron 7.973, un incremento que afecta a ambos sexos.

La mayoría de los pacientes se diagnostican con la enfermedad ya avanzada, cuando la cirugía no es posible. La supervivencia neta a cinco años del diagnóstico, con los últimos datos disponibles, correspondientes a pacientes diagnosticados entre 2013 y 2017, es del 12,1 por ciento en mujeres y del 10,3 por ciento en hombres.

Aunque supone una mejora respecto al periodo 2008-2012, cuando era del 10,7 y del 7,8 por ciento, respectivamente, los oncólogos han aseverado que sigue entre las más bajas de todos los tumores.

Entre los factores de riesgo, además del tabaco, la evidencia científica ha encontrado asociaciones con la obesidad, la falta de ejercicio físico, el consumo elevado de grasas saturadas, el bajo consumo de frutas y verduras y el consumo de alcohol.

Por ello, desde la SEOM han instado a no fumar, seguir una dieta mediterránea con más frutas y verduras y menos azúcares y grasas, hacer ejercicio, evitar el sobrepeso y reducir el consumo de alcohol.

PRIMERA TERAPIA FRENTE A RAS EN CÁNCER DE PÁNCREAS

Más del 90 por ciento de los adenocarcinomas de páncreas tienen mutaciones en el gen KRAS. Durante décadas, RAS se consideró una diana imposible de tratar con fármacos y la quimioterapia ha sido el único tratamiento sistémico eficaz en la enfermedad metastásica.

SEOM ha destacado que esta misma semana la Comisión Europea ha autorizado la comercialización del primer inhibidor oral que bloquea la forma activa de RAS, tanto la normal como las variantes mutadas más frecuentes, en cáncer de páncreas.

Daraxonrasib, indicado para adultos con adenocarcinoma de páncreas metastásico que han recibido al menos un tratamiento previo, debe ser evaluado ahora en España, donde también se fijará su precio y financiación, antes de llegar a los pacientes del país.

El ensayo de fase III 'RASolute 302', presentado en la Sesión Plenaria del congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2026 y publicado en 'The New England Journal of Medicine', reveló una mediana de supervivencia global de 13,2 meses con daraxonrasib y de 6,7 meses con quimioterapia, una reducción del riesgo de muerte del 60 por ciento.

En los pacientes con mutaciones de RAS en el codón 12, la población del objetivo principal, la supervivencia al año fue del 53,3 frente al 18,7 por ciento, y la mediana de supervivencia libre de progresión, de 7,3 frente a 3,5 meses. La tasa de respuesta fue del 32 por ciento con daraxonrasib y del 11 por ciento con quimioterapia.

Daraxonrasib también se toleró mejor. Los efectos adversos de grado 3 o superior relacionados con el tratamiento afectaron al 43,6 por ciento de los pacientes, frente al 57,5 por ciento con quimioterapia, y solo el 1,2 por ciento abandonó el tratamiento por toxicidad, mientras que en el grupo que recibió quimioterapia fue un 11,2 por ciento.

El fármaco se está estudiando en primera línea de la enfermedad metastásica y en otros tumores con alteraciones de RAS.