Archivo - Identificada una molécula que protege al páncreas de la toxicidad asociada a la diabetes tipo 2 - CSIC - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de cáncer de páncreas ACANPAN solicita que España agilice los procedimientos para que los pacientes puedan acceder cuanto antes a daraxonrasib, un nuevo medicamento para adultos con adenocarcinoma de páncreas metastásico que hayan recibido al menos un tratamiento sistémico previo, que ha duplicado la supervivencia global mediana en pacientesfrente a la quimioterapia y que acaba de ser autorizado por la Comisión Europea.

Además, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Páncreas, que se celebra este jueves, 19 de noviembre, la asociación reivindica además un acceso más rápido y equitativo a los nuevos tratamientos y refuerza su compromiso con la investigación.

El daraxonrasib es un tratamiento oral diseñado para inhibir las proteínas RAS, implicadas en el crecimiento de las células cancerosas. En un ensayo clínico internacional de fase III, en el que participaron 500 pacientes, el medicamento alcanzó una supervivencia global mediana de 12,4 meses, frente a los 6,7 meses obtenidos con quimioterapia. La supervivencia libre de progresión también mejoró, pasando de 3,6 a 7,2 meses.

"Estamos acercando la meta. La aprobación de este medicamento en Europa es una noticia que llevábamos mucho tiempo esperando y supone una nueva oportunidad para los pacientes con cáncer de páncreas metastásico. Pero ahora tenemos otro reto: que esta innovación llegue cuanto antes a España. No podemos permitir que, después de conseguir un avance científico de esta relevancia, los pacientes tengan que afrontar largos periodos de espera para acceder a él", señala Lara Acero, presidenta de ACANPAN.

La aprobación europea ha sido posible tras un procedimiento de evaluación acelerada por fases de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que permitió completar la evaluación en menos de 150 días.

Una vez concedida la autorización de comercialización por la Comisión Europea, el medicamento puede comercializarse en los Estados miembros. Sin embargo, su financiación pública y disponibilidad efectiva dependen de los procedimientos nacionales.

En España todavía deben completarse los procesos de evaluación, negociación de precio y financiación e incorporación al Sistema Nacional de Salud.

Desde ACANPAN reclaman que estos trámites se agilicen al máximo, tomando como referencia el esfuerzo realizado en Europa para acelerar la evaluación del medicamento. "Los pacientes españoles no pueden quedar atrás ni esperar más de lo necesario para beneficiarse de los avances científicos", explican.

"Si Europa ha demostrado que es posible acelerar los procesos de evaluación cuando existe una necesidad médica importante, España debe estar a la altura. Pedimos voluntad y agilidad para que este tratamiento llegue a los pacientes españoles en el menor tiempo posible y en condiciones de acceso equitativas", añade Lara Acero.