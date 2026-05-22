La OMS eleva a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola en la RDC, con 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas

Imagen de archivo del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que el riesgo del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) es ya "muy alto a nivel nacional", tras confirmarse 82 casos y 7 fallecimientos, además de cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes en investigación.

"Anteriormente, la OMS evaluó el riesgo como alto a nivel nacional y regional, y bajo a nivel mundial. Ahora estamos revisando nuestra evaluación del riesgo: muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial", ha declarado Tedros durante una rueda de prensa.

Por su parte, ha informado de que la situación en Uganda se mantiene estable, con dos casos confirmados y una muerte, sin que se hayan registrado nuevos contagios ni fallecimientos. "Las medidas adoptadas en Uganda, incluyendo el rastreo intensivo de contactos y la cancelación de la conmemoración del Día de los Mártires, parecen haber sido efectivas para prevenir una mayor propagación del virus", ha añadido durante una rueda de prensa.

Asimismo, una persona con nacionalidad estadounidense que trabajaba en la RDC ha dado positivo confirmado y ha sido trasladada a Alemania para recibir atención médica. Además, la Organización Mundial de la Salud ha informado de que sigue de cerca el caso de otro ciudadano estadounidense considerado contacto de alto riesgo, que ha sido trasladado a la República Checa.

"Estos números están cambiando a medida que mejoran los esfuerzos de vigilancia y las pruebas de laboratorio, pero la violencia y la inseguridad están obstaculizando la respuesta", ha señalado Tedros.

Tras ello, ha insistido en que las zonas afectadas por el brote son "altamente inseguras". "La intensificación de los combates en los últimos meses ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas. En ambas provincias, alrededor de 4 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente, 2 millones están desplazadas y 10.000 sufren hambre aguda. Además, existe una gran desconfianza hacia las autoridades extranjeras", ha señalado.

POSIBLES TRATAMIENTOS

Por otra parte, Tedros ha subrayado que se han identificado algunos medicamentos para el tratamiento de pacientes con ébola. En concreto, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado priorizar dos anticuerpos monoclonales para su avance en ensayos clínicos, así como la evaluación de un ensayo con un antiviral como profilaxis postexposición en contactos de alto riesgo.

"Este ensayo se está desarrollando conjuntamente con el Africa Centres for Disease Control and Prevention y el consorcio colaborativo de investigación abierta sobre filovirus. También estamos en conversaciones con socios sobre vacunas candidatas en desarrollo y fabricación", ha destacado Tedros.

En este sentido, la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Sylvie Briand, ha explicado que estos medicamentos se reutilizaron porque ya se habían empleado anteriormente contra otras cepas del virus del ébola.

"Sin embargo, en las pruebas también han mostrado cierta eficacia frente a esta cepa de Bundibugyo. Así que contamos con dos anticuerpos monoclonales que podrían utilizarse como terapia y también con un antiviral potencialmente aplicable al tratamiento", ha señalado.

Respecto a las vacunas frente a esta cepa, Briand ha señalado que "todavía no existe ninguna específica" para este brote. No obstante, ha explicado que el comité de la Organización Mundial de la Salud está evaluando las características de una posible candidata, aunque su desarrollo para ensayos clínicos podría tardar entre seis y nueve meses.

Asimismo, existe otra vacuna candidata desarrollada sobre una plataforma de adenovirus de chimpancé. Se trata de un proyecto impulsado conjuntamente por la Universidad de Oxford y el Serum Institute of India. "Actualmente se encuentra en fase de producción, aunque todavía no hay datos suficientes que respalden su uso en ensayos clínicos en humanos. Por ello, estamos a la espera de los resultados de los estudios en animales para determinar si podría convertirse en una vacuna prometedora de investigación para este brote", ha apuntado.