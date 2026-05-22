Sanidad adoptará medidas sanitarias ante el partido de fútbol de la RDC en España tras el brote de ébola

Imagen de archivo del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que no exista "ni un ápice de inseguridad" durante el partido que la selección de fútbol de la República Democrática del Congo (RDC) jugará en La Línea de la Concepción (Cádiz) el próximo 9 de junio, tras el brote de ébola declarado en el país africano.

"Hay que tener en cuenta que todas las medidas que se tomen van a ser para garantizar en todo momento que no hay un ápice de inseguridad en términos de transmisión a este respecto y que Sanidad Exterior está ya pendiente del asunto para establecer las medidas que sean precisas", ha señalado Padilla a los periodistas tras un desayuno informativo de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Según ha explicado Padilla, se analizará el itinerario del equipo africano, que ha suspendido sus entrenamientos en la República Democrática del Congo y se trasladará a Bélgica para preparar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Habrá que evaluar los controles establecidos en Bélgica, el tiempo que permanecerán allí y la evolución del brote hasta entonces. También tendremos en cuenta el conocimiento disponible sobre las dinámicas de transmisión de esta nueva cepa. Tras ello tomaremos medidas", ha concluido.