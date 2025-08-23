¿Ocio curativo? Lo que Zelda, Studio Ghibli o Caperucita Roja pueden hacer por tu salud mental y tu felicidad

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Leer un cuento de hadas de los hermanos Grimm como 'Hansel y Gretel' o 'Caperucita Roja' puede mitigar los efectos negativos de navegar por Internet al crear resiliencia y mejorar la perspectiva de vida, según un nuevo estudio realizado por un equipo internacional dirigido por el Imperial College de Londres (Reino Unido) y publicado en la revista 'JMIR Formative Research'.

En el estudio los investigadores de la Universidad Kyushu Sangyo (Japón), la Universidad de Graz (Austria), la Universidad Estatal de Georgia (Estados Unidos) y el Imperial College de Londres examinaron cómo la navegación en internet afecta la resiliencia y el optimismo en estudiantes de posgrado. Además, exploraron si los cuentos clásicos podrían actuar como un amortiguador contra cualquier efecto perjudicial.

Aquellos que leyeron un cuento de hadas de los hermanos Grimm después de navegar por Internet reportaron una resiliencia significativamente mayor y una perspectiva más positiva sobre la vida en comparación con aquellos que no leyeron un cuento de hadas de los hermanos Grimm.

Actualmente la mayoría de las personas pasan mucho tiempo en línea. Si bien internet ofrece muchos beneficios, su impacto en el bienestar mental y la resiliencia emocional no se comprende del todo. Esta investigación sugiere que el simple acto de leer un cuento de hadas clásico podría ser una herramienta accesible para contrarrestar el efecto agotador de la navegación en línea.

"En una era digital saturada de contenido fugaz y gratificación instantánea, los hallazgos del estudio actual muestran que el poder perdurable de los cuentos de hadas de Grimm puede ayudar a ofrecer un antídoto crucial contra la erosión de la resiliencia y el optimismo causada por la navegación excesiva en Internet", afirma el autor Andreas B Eisingerich.

Los investigadores señalan que, si bien se necesitan más estudios para confirmar estos efectos en diferentes grupos y durante períodos más largos, estos hallazgos resaltan un enfoque práctico para impulsar el bienestar mental: recurrir a historias atemporales que han reconfortado a generaciones.

ZELDA Y STUDIO GHIBLI

Al mismo tiempo, otro estudio revela que jugar al videojuego de mundo abierto 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y ver películas de Studio Ghibli puede mejorar significativamente la felicidad general y el sentido de propósito en la vida de los jóvenes.

Dirigido por investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido), la Universidad Kyushu Sangyo (Japón) y la Universidad Estatal de Georgia (estados Unidos), el estudio exploratorio, aleatorizado y controlado, publicado en la revista 'JMIR Serious Games', involucró a 518 estudiantes de posgrado. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a jugar Zelda o no, y a ver películas nostálgicas de Studio Ghibli como 'Mi vecino Totoro' o 'Nicky, la aprendiz de bruja' o no. Luego, los investigadores midieron los sentimientos de exploración, calma, dominio de habilidades, propósito y felicidad vital.

Simplemente jugar a 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' aumentó la felicidad vital, pero añadir la nostalgia de las películas de Studio Ghibli la incrementó aún más. Este aumento se debió en parte a una mayor sensación de exploración, calma, dominio y significado.

Estos resultados sugieren que ciertos juegos y películas no solo son entretenidos, sino que también pueden ayudar a los jóvenes a gestionar el estrés y la tristeza, profundizando su curiosidad, paz y propósito vital. Esto ofrece nueva evidencia de que las actividades de ocio cuidadosamente seleccionadas pueden contribuir al bienestar mental.

"El estudio actual revela un hallazgo fascinante: sumergirse en la libertad exploratoria de Breath of the Wild y la maravilla consciente de las películas de Studio Ghibli puede nutrir activamente las capacidades humanas esenciales (exploración, tranquilidad, búsqueda de propósito y felicidad) y, por lo tanto, ofrecer caminos valiosos para mejorar el bienestar diario", dice el autor Andreas B Eisingerich.

Dado que la ansiedad y la soledad aumentan entre los jóvenes, esta investigación sugiere que interactuar de forma reflexiva con el arte y los mundos interactivos podría desempeñar un papel importante para ayudar a las personas a sentirse más felices y realizadas.