Archivo - Imagen de recurso de un grupo de amigos. - RIDOFRANZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 80,3 por ciento de los españoles reconoce que oculta cómo se siente realmente a sus familiares y amigos al menos en determinadas ocasiones, según se desprende de un estudio sobre salud mental realizado por Bupa, matriz de Sanitas.

El estudio, que ha contado con la participación de 2.000 adultos en España, recoge que la tendencia a ocultar los sentimientos es aún más frecuente entre los jóvenes de 18 a 34 años, un grupo en el que el 87,9 por ciento lo reconoce así. Entre las emociones que más cuesta compartir destacan la ansiedad y el miedo (23,6%), seguidos de la tristeza (20,9%) y la inseguridad (19,5%).

Los resultados ponen de manifiesto las dificultades para buscar ayuda profesional. El 23,5 por ciento de los encuestados ha considerado acudir a servicios de salud mental, pero finalmente no lo ha hecho y, entre los principales motivos, figuran la percepción de que los problemas personales no son suficientemente graves, la incomodidad que genera hablar sobre los propios sentimientos o el desconocimiento sobre dónde encontrar apoyo especializado.

Pese a estas barreras, el estudio destaca que la percepción de la población sobre la atención psicológica es mayoritariamente favorable. En concreto, el 72,7 por ciento de los participantes considera que acudir a terapia resulta útil incluso antes de atravesar una crisis o para comprender mejor sus pensamientos y emociones.

'MINDPLACE SESSIONS'

Bupa ha publicado en su canal de YouTube 'Mindplace Sessions', una serie audiovisual de cuatro episodios en los que distintas personalidades británicas conversan con el psicoterapeuta Owen O'Kane sobre sus experiencias con el duelo, la ansiedad y otras dificultades emocionales.

Con esta iniciativa, la compañía busca fomentar el diálogo sobre salud mental y mostrar cómo transcurre una sesión de terapia, con el objetivo de combatir los prejuicios que todavía existen en torno a la atención psicológica.

"La terapia no tiene por qué reservarse para los momentos de crisis. Hablar con un profesional puede ayudarnos a afrontar los altibajos de la vida cotidiana. 'Mindplace Sessions' muestra cómo pueden ser estas conversaciones y contribuye a que el apoyo profesional resulte más familiar y accesible", ha explicado el director médico y de Sostenibilidad del Grupo Bupa, Melvin Samsom.