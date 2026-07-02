La obesidad deja de asociarse a peores niveles de colesterol en mayores de 40 años

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MADRID, 2 Jul. (EDIZIONES) -

En las últimas tres décadas, las diferencias en colesterol y presión arterial entre personas con obesidad y aquellas con peso normal prácticamente han desaparecido en adultos mayores de 40 años en países de altos ingresos, según un estudio publicado en The Lancet. Los investigadores apuntan al uso extendido de medicamentos cardiovasculares como principal explicación.

Los autores proponen que esta tendencia se debe al mayor, y posiblemente más intensivo, uso de medicamentos para reducir el colesterol (como las estatinas) y la presión arterial en personas mayores de 40 años con obesidad en países de altos ingresos.

Se sabe que la obesidad aumenta la presión arterial y los niveles de colesterol, lo que puede afectar la salud cardiovascular y aumentar el riesgo de infarto, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular.

Sin embargo, antes de este estudio, existía poca información sobre la presión arterial y los niveles de colesterol, y cómo habían cambiado, en personas con obesidad en comparación con personas con un IMC normal.

El profesor Majid Ezzati, de la Escuela de Salud Pública del Imperial College de Londres (Reino Unido), señala que el estudio sugiere que, en los países de altos ingresos, tomar medicamentos para reducir la presión arterial y el colesterol ha ayudado a los adultos de mediana edad y mayores a reducir su riesgo cardiovascular a niveles similares a los de las personas con un IMC normal.

En un momento en que los medicamentos para bajar de peso se están volviendo más comunes, nuestros resultados dan una imagen de la salud cardiovascular de las personas que probablemente los recibirán, lo que permite al sistema de salud entender cómo los tratamientos de presión arterial y colesterol benefician a la población junto con los medicamentos para bajar de peso.

¿EN QUÉ HA CONSISTIDO EL ESTUDIO?

El estudio analizó datos sobre presión arterial y colesterol en personas con obesidad, sobrepeso e IMC normal de 110 conjuntos de datos de salud que incluyen casi un millón de participantes de 1990 a 2024 en siete países de altos ingresos: Inglaterra, EEUU, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Finlandia.

El estudio encuentra que en la década de 1990 los adultos con obesidad generalmente tenían niveles más altos de presión arterial y colesterol de lipoproteínas de alta densidad (no-HDL) que las personas con un IMC normal. Desde 1990, en la mayoría de los siete países estudiados, incluidos Inglaterra y Estados Unidos, la presión arterial y el colesterol malo disminuyeron más rápidamente entre los adultos de mediana edad y mayores (de 40 a 79 años) con obesidad y sobrepeso que, entre aquellos con un IMC normal, reduciendo la brecha con el tiempo.

Las excepciones fueron Taiwán y Tailandia, donde esta convergencia no se observó de forma tan generalizada como en otros países. Los hallazgos fueron más notables en los adultos mayores (de 60 a 79 años). En Inglaterra y Estados Unidos, los adultos mayores con obesidad, y especialmente con obesidad severa, presentaban niveles de presión arterial y colesterol malo similares o incluso inferiores al final del período de estudio que los adultos mayores con un IMC normal.

Es probable que la medicación para el corazón esté impulsando esta convergencia. En las últimas tres décadas, las personas con obesidad tenían más probabilidades de recibir medicamentos para reducir el colesterol (como las estatinas) y la presión arterial que aquellas con un IMC normal.

Esta diferencia era especialmente marcada en los adultos mayores. Por ejemplo, en Inglaterra y Estados Unidos, a principios de la década de 2020, entre el 70% y el 72% de los hombres mayores con obesidad severa (IMC =35) tomaban medicamentos para reducir el colesterol, en comparación con el 40% al 48% de los hombres mayores con un IMC normal.

"Este último análisis sugiere que la convergencia observada en los niveles de colesterol y presión arterial entre las personas mayores de 40 años con obesidad y aquellas con un IMC normal se debe en gran medida a las estatinas y otros medicamentos de fácil acceso para reducir el riesgo cardiovascular", el autor Lakshya Jain, de la Escuela de Salud Pública del Imperial College de Londres (Reino Unido).

En los adultos jóvenes (menores de 40 años), los hallazgos del estudio sugieren una reducción mínima o nula de la brecha en la presión arterial o el colesterol entre quienes tienen obesidad y quienes tienen un IMC normal. Los datos también sugieren que el uso de medicamentos para reducir el colesterol y la presión arterial es bajo en este grupo de edad, lo que añade más evidencia de que la medicación es el factor determinante de la reducción de la brecha en los adultos mayores.

Los investigadores señalan algunas limitaciones del estudio, incluyendo que su análisis se limitó a siete países, todos de altos ingresos, por lo que el hallazgo puede no ser aplicable en otros lugares, especialmente en países de ingresos bajos y medios donde es probable que el uso de medicamentos poco saludables para reducir el colesterol y la presión arterial sea menor.

Además, no fue posible analizar el impacto de las diferentes dosis de medicamentos, ya que para ello se requieren datos sobre las recetas.