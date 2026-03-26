Obesidad y cáncer: por qué un panel internacional pide ya un ensayo con semaglutida y tirzepatida para prevenir tumores

Archivo - Ozempic, semaglutida, - CAROLINA RUDAH/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

En una nueva investigación internacional dirigida por Reino Unido un panel mundial de 21 expertos en obesidad y cáncer sugiere un nuevo estudio para analizar el impacto de los fármacos contra la obesidad en la prevención del cáncer.

Tal y como se expondrá en el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO2026) de este año en Estambul, Turquía (del 12 al 15 de mayo), para probar la eficacia potencial de la nueva generación de fármacos contra la obesidad, como la semaglutida y la tirzepatida, en la prevención del cáncer relacionado con la obesidad (CRO), se ha planteado un ensayo con estos fármacos en unos 5.000 participantes (con alto riesgo de cáncer debido a que padecen una afección precursora del cáncer) proporcionará las respuestas necesarias.

OBESIDAD Y CÁNCER: LA OTRA CARA DE LA EPIDEMIA DE PESO

El grupo de expertos, entre los que se incluyen muchos de renombre por sus participaciones en grandes ensayos sobre obesidad y cáncer publicados hasta la fecha, así como expertos de la industria y financiadores, está dirigido por el doctor Matthew Harris, con un equipo de Manchester-Leeds, y cuenta con la participación del profesor Andrew Renehan, de la División de Ciencias Oncológicas de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, para representar el trabajo en el Congreso Europeo sobre Obesidad.

Se prevé que la epidemia mundial de obesidad, además de sus muchos otros problemas, provoque un aumento de los cánceres relacionados con la obesidad (existen 13 tipos de cáncer relacionados con la obesidad, entre los que destacan el colorrectal, el de mama posmenopáusico, el de endometrio, el adenocarcinoma de esófago y el de riñón).

Los equipos de Manchester y Leeds de Reino Unido colaboran en el diseño de ensayos de prevención del cáncer (el proyecto PADRIAC, financiado por Cancer Research UK). Consideran que la evidencia sobre la nueva generación de fármacos para la obesidad (que incluyen agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) y también agonistas duales de GLP-1 y polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP)) es tan sólida que resulta necesario un ensayo clínico para estos medicamentos en la prevención del cáncer relacionado con la obesidad, con el fin de evaluar de forma definitiva su potencial antes de su uso en este ámbito.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo que generan estos fármacos, es fundamental considerar aspectos prácticos como el costo y la duración en cualquier ensayo clínico. Por ejemplo, un ensayo que incluyera a la población general con obesidad y bajo riesgo de desarrollar cáncer en un plazo de 10 años requeriría unos 50.000 participantes para tener la potencia estadística adecuada, lo que lo haría demasiado costoso.

Así, el panel de expertos, que se reunió entre julio y octubre de 2025 antes de elaborar sus recomendaciones, propuso un ensayo aleatorizado 1:1 con 5.000 participantes con sobrepeso u obesidad (IMC 27-35 kg/m2) y con una afección precursora del cáncer, como esófago de Barrett, hiperplasia endometrial, pólipos colónicos o esteatohepatitis asociada a metabolismo con fibrosis.

El grupo de intervención recibirá un agonista del receptor GLP-1 o un agonista dual del receptor (GLP-1/GIP o GLP-1/amilina), junto con una intervención conductual para la pérdida de peso. El grupo de control recibirá únicamente una intervención conductual para la pérdida de peso. Los expertos, mediante simulaciones informáticas, realizaron diversos escenarios de ensayos y estimaron que un ensayo de 10 años en esta población proporcionará resultados con casi total certeza sobre si el uso de fármacos para la obesidad reducirá el riesgo de desarrollar cáncer de ovario.

Esta novedosa metodología y la inclusión de expertos multidisciplinarios han permitido definir un protocolo de ensayo clínico viable para la investigación de la prevención intervencionista del cáncer relacionado con la obesidad mediante esta nueva generación de medicamentos. En particular, señalan, "el consenso de expertos y las simulaciones nos permitieron proponer la selección de una población de alto riesgo óptima, lo que posibilitó el avance hacia la planificación de ensayos en condiciones reales".

Respecto a la cuestión de si los ensayos pueden determinar si es la pérdida de peso, un efecto específico de los fármacos antiobesidad o ambos, lo que podría reducir el riesgo de cáncer de ovario relacionado con la obesidad (CORO), los autores explican que un análisis más exhaustivo, utilizando datos observacionales de los ensayos LookAhead y SELECT (entre otros), debería ayudar a esclarecer estas cuestiones. Al respecto, el profesor Renehan explica:

"Hemos aprendido de los ensayos en enfermedades no oncológicas que los fármacos antiobesidad podrían actuar tanto mediante la pérdida de peso como mediante acciones biológicas directas. Lo mismo podría ocurrir con el cáncer. En futuros ensayos que utilicen fármacos antiobesidad para prevenir el cáncer, será necesario diseñarlos cuidadosamente para comprobar si ambas vías de prevención son eficaces", concluyen los autores.