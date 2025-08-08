Nuevo estudio revela que el uso de CPAP puede reducir o aumentar el riesgo cardíaco según el tipo de apnea del sueño

Archivo - Para algunos tipos de apnea del sueño, un aparato oral puede ser un tratamiento efectivo de primera línea, además de CPAP. - ATS - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tratamiento con CPAP para la apnea obstructiva del sueño (AOS) puede reducir el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular en pacientes con marcadores de alto riesgo, pero aumentarlo en quienes presentan bajo riesgo, según muestra un nuevo estudio del Mass General Brigham (EEUU), publicado en 'European Heart Journal'.

Los hallazgos sugieren que un enfoque personalizado para recomendar máquinas de CPAP a pacientes con apnea obstructiva del sueño puede disminuir los eventos cardiovasculares adversos.

La apnea obstructiva del sueño (AOS), en la que los bloqueos de las vías respiratorias provocan que la respiración se detenga y se reanude de forma incontrolable durante el sueño, es un trastorno respiratorio común relacionado con el sueño. Las máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) pueden reducir las interrupciones del sueño en pacientes con AOS. Si bien la CPAP mejora los síntomas, no está claro si también reduce el riesgo de enfermedades cardíacas.

Este nuevo estudio tenía como objetivo comprender si el uso de una máquina de CPAP también podría proteger el corazón y el cerebro de eventos cardiovasculares en personas con AOS. Sus hallazgos sugieren que se necesita un enfoque más personalizado para tratar a los pacientes, uno que se centre en el tratamiento con CPAP para quienes más se benefician, al tiempo que se tiene precaución con aquellos que podrían no beneficiarse e incluso sufrir daños.

"A través de nuestro estudio, encontramos un subgrupo de pacientes que experimentan beneficios cardiovasculares con el uso de CPAP", afirma el primer autor, el doctor Ali Azarbarzin, de la División de Trastornos del Sueño y Circadianos del Hospital Brigham and Women's, miembro fundador del sistema de salud Mass General Brigham.

"Este es el primer paso para elaborar mejores recomendaciones terapéuticas para pacientes con apnea obstructiva del sueño en el futuro, con el fin de reducir su riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte", añade.

ANALIZÓ DATOS DE TRES ENSAYOS PREVIOS

El equipo de investigación analizó datos de tres ensayos previos con pacientes con AOS y enfermedad cardiovascular. El estudio incluyó a 3.549 pacientes con una mediana de edad de 61 años: la mitad usaba CPAP y la otra mitad no. Se realizó un seguimiento de los pacientes durante un promedio de tres años, analizando la incidencia de mortalidad cardiovascular, accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio.

En general, el 16,6% de los pacientes que usaban CPAP sufrieron eventos cardíacos graves, en comparación con el 16,3% de los pacientes que no la usaban. Si bien no se observó una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de los pacientes que usaban CPAP y los que no, sí se observó una diferencia estadísticamente significativa al dividir a estos pacientes en aquellos con marcadores de AOS de alto y bajo riesgo según los estudios del sueño.

Los pacientes se clasificaron como de alto riesgo si presentaban descensos pronunciados de los niveles de oxígeno en sangre o aumentos repentinos de la frecuencia cardíaca durante las interrupciones respiratorias.

En personas con marcadores de alto riesgo, el uso de CPAP redujo el riesgo cardiovascular en aproximadamente un 17%. En personas con marcadores de bajo riesgo, el uso de CPAP se asoció con un aumento del riesgo cardiovascular en aproximadamente un 22%. Al clasificar los grupos de alto y bajo riesgo según sus síntomas diurnos (asintomáticos sin sueño o sintomáticos con sueño), estas tendencias fueron aún más marcadas.

Los pacientes sin sueño con marcadores de alto riesgo experimentaron un 24% menos de eventos cardiovasculares, mientras que los pacientes sin sueño con marcadores de bajo riesgo experimentaron un 30% más de eventos cardiovasculares.

"Cambiar la práctica clínica requerirá un estudio prospectivo adicional para validar nuestros hallazgos. Mientras tanto, los pacientes con AOS deben hablar con sus médicos para evaluar los posibles riesgos y beneficios de las diferentes opciones de tratamiento. Estas conversaciones pueden iniciar el proceso de personalizar la atención de la apnea obstructiva del sueño y reducir los eventos cardiovasculares en esta población vulnerable", concluye el investigador.