Una nueva biopsia líquida detecta mejor el cáncer de mama triple negativo antes de que se extienda

Archivo - Mamografía de cáncer de mama - MPHILLIPS007/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

En busca de una mejor manera de seguir la progresión de la metástasis, investigadores del Baylor College of Medicine (Estados Unidos) han desarrollado un procedimiento para mejorar la detección de células de cáncer de mama triple negativo (CMTN) obtenidas mediante una simple extracción de sangre, o 'biopsia líquida', lo que ofrece una forma mínimamente invasiva de monitorizar el cáncer casi en tiempo real.

LA METÁSTASIS, EL PRINCIPAL OBSTÁCULO EN EL CÁNCER MÁS AGRESIVO

El estudio aparece en 'Cancer Research Communications', una revista de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer. Según se recoge en la publicación, este nuevo enfoque condujo a la identificación de cuatro nuevas proteínas en la superficie de las células tumorales circulantes (CTC) vivas que identifican específicamente a estas células.

La captura de células vivas es importante porque permite a los científicos analizar el material genético de células individuales, lo que les ayuda a comprender cómo se propaga el cáncer y cómo detenerlo.

De todos los tipos de cáncer de mama, el cáncer de mama triple negativo (CMTN) es el más agresivo y carece de terapias específicas. El CMTN también tiene mayor probabilidad de metastatizar, es decir, viajar por el torrente sanguíneo y propagarse a otros órganos, lo que causa la mayoría de las muertes relacionadas con el cáncer de mama cada año. Hasta ahora, el seguimiento de las células tumorales circulantes (CTC), un potente indicador de metástasis del cáncer, ha sido difícil debido a la escasez de marcadores que las identifiquen específicamente.

"Desarrollamos un nuevo flujo de trabajo para aislar y analizar CTC vivas, centrándonos primero en modelos murinos de cáncer de mama triple negativo metastásico y luego probando nuestros hallazgos en muestras de pacientes", detalla la doctora Bree M. Lege, primera autora y exestudiante de posgrado en el laboratorio de la doctora Chonghui Cheng , autora correspondiente y profesora de genética molecular y humana, y biología molecular y celular, del Centro de Cáncer de Mama Lester y Sue Smith de Baylor.

El equipo comenzó capturando CTC vivas, que suelen ser muy escasas, de la sangre de ratones con tumores, separando las células tumorales de las células sanguíneas normales. A continuación, aislaron células tumorales individuales y las analizaron mediante secuenciación de ARN unicelular, que mide la actividad génica en cada célula. Esto permitió a los investigadores determinar qué genes -y, lo que es más importante, qué proteínas de la superficie celular- estaban presentes en las CTC de CMTN.

UNA ESTRATEGIA QUE PODRÍA APLICARSE A OTROS TIPOS DE CÁNCER

El análisis les permitió identificar cuatro nuevos marcadores, AHNAK2, CAVIN1, ODR4 y TRIML2, que estaban presentes en la superficie de las CTC pero no en las células sanguíneas normales. "Estamos muy satisfechos con nuestro enfoque para identificar CTC en sangre", asegura Cheng. "Los nuevos marcadores detectaron células que los métodos estándar no detectaban. Al combinar los cuatro nuevos marcadores, la detección mejoró considerablemente. Cabe destacar que los nuevos marcadores en CTC mostraron muy poca superposición con los marcadores en células sanguíneas normales, lo que redujo el riesgo de falsos positivos".

"Nos entusiasmaron los resultados obtenidos con sangre de pacientes con CMTN metastásico", expone Cheng. "En estos pacientes, las células tumorales eran frecuentemente indetectables con los marcadores estándar, pero se hicieron claramente visibles al aplicar la nueva combinación de marcadores".

Este estudio aborda una limitación importante de la tecnología de biopsia líquida para cánceres de mama agresivos. La detección fiable de CTC en CMTN podría ayudar a los médicos a monitorizar con mayor precisión la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Gracias a estos marcadores, se pueden capturar CTC en vivo, lo que permite estudiar la expresión genética de las células tumorales con un nivel de detalle sin precedentes, lo que ayuda a descubrir cómo se produce la metástasis y por qué algunos tumores resisten al tratamiento.

"Otro hallazgo interesante es que los marcadores recientemente identificados también se expresan en otros tipos de cáncer, lo que sugiere que esta estrategia podría mejorar la detección de CTC en múltiples tipos de cáncer", finaliza Cheng.