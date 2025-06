No es magia: estos simples gestos diarios ayudan a definir músculos y a reducir grasa

MADRID, 1 Jun. (EDIZIONES) -

Llega el verano, el calor, y de repente nos damos cuenta de que queremos un cuerpo perfecto, o al menos mejorar nuestra imagen corporal, reduciendo esos kilos de más que hemos cogido en invierno, o definir esa masa muscular que tanto nos cuesta en el gimnasio. El problema es que a veces pedimos milagros y queremos todo ya, cuando esto no es posible.

Ante este escenario, nuestro principal aliado debe ser nuestro metabolismo, según defiende en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus Helios Pareja, que es licenciado en Actividad Física y del Deporte, máster en Fisiología, así como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, director del grupo de investigación de Fisiología del Ejercicio y Nutrición, y que acaba de publicar 'Inteligencia metabólica' (Alienta Editorial), un manual para "dominar nuestro metabolismo para alcanzar este tipo de metas".

"Es posible que, durante años, hayas intentado adelgazar, ganar masa muscular, pero te es difícil alcanzar esta meta con éxito. Según mi experiencia, la mayor parte de las veces no seguimos estrategias o hacemos acciones erráticas, y ahora viene el calor y nos damos cuenta de que no estamos conformes con nuestro cuerpo y nos gustaría estar más fuertes, sanos, vitales, más delgados, y nos ponemos a trabajar en ello y esperamos milagros urgentes", advierte.

Sostiene este experto que la falta de estrategia, basada en una falta de conocimiento, es el "principal escollo" con el que se encuentra la gente a la hora de alcanzar estos objetivos, frente a los mensajes erróneos que muchas veces se lanzan desde las redes sociales, o incluso te cuenta el vecino, o tu compañero de gimnasio.

EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA METABÓLICA

Aquí plantea la utilidad de la inteligencia metabólica. Y para ello, no habla de afrontar cambios radicales y erráticos que no seamos capaces de mantener en el largo plazo, sino de aplicar "pequeños y eficaces hábitos adaptados" a nuestro día a día para mejorar y alcanzar estas metas.

La inteligencia metabólica requiere un "enfoque proactivo", tal y como asegura Pareja, "un sistema dinámico que interactúa constantemente con el ambiente y con nuestras decisiones diarias".

Para optimizarlo y alcanzar estas metas metabólicas este profesor de la Universidad Autónoma de Madrid ve esencial actuar sobre los 4 componentes clave de la matriz metabólica:

·NEAT (NON-EXERCISE ACTIVITY THERMOGENESIS): "un gran aliado, sobre todo frente a trabajos sedentarios", que tal y como afirma, podría traducirse como una "actividad termogénica" que aumenta el gasto energético por encima del que supone estar en reposo, y que no es ejercicio físico.

Incluye todas las actividades no estructuradas que aumentan la actividad metabólica, generando un aumento del gasto energético, pero excluyendo la práctica deportiva y el ejercicio físico estructurado o entrenamiento; tales como incorporar pequeños movimientos, como caminar durante una llamada telefónica, levantarse cada media hora para estirarse, moverte o dar un paseo, así como trabajar de pie durante parte de la jornada, limpiar, cocinar, arreglar el jardín o cuidar a los hijos son ejemplos que activan varios grupos musculares, incrementan la frecuencia cardíaca y suponen un gasto energético significativo a lo largo de la semana, aparte de mantener el cuerpo en movimiento.

·EJERCICIO FÍSICO: lamenta que muchas veces hacemos entrenamiento y el resto del día permanezcamos en nuestros trabajos sedentarios, "no tenemos interiorizado que más allá de esa hora de gimnasio es necesario movernos el resto del día", a diferencia del NEAT, dice que el ejercicio físico es una actividad planificada y repetitiva que busca mejorar aspectos específicos de la forma física, la salud o el rendimiento, como la fuerza, la resistencia o el control de parámetros metabólicos;

·ALIMENTACIÓN: Recuerda que alimentarse y nutrirse no es lo mismo y que una buena nutrición se basa en la elección consciente de alimentos que optimicen el bienestar a largo plazo; y advierte sobre pautas que pueden alterar nuestro metabolismo como el ayuno intermitente, que "no beneficia a todo el mundo"; o la moda de evitar los hidratos de carbono en la dieta, dado que "puede torpedear el correcto funcionamiento del metabolismo"; así como la demonización de las grasas, que impide la ingesta de las grasas buenas; por otro lado, señala que en España tenemos muy interiorizado el relacionar reuniones sociales con comidas copiosas, ¿por qué no quedar con un amigo para dar un paseo?, sostiene.