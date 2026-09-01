Niveles más altos de vitamina B12 en ambos padres se asocian con un menor riesgo de defectos congénitos

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MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de cohorte prospectivo de la Hospital Infantil de la Universidad de Fudan (China) que cuantificó la relación entre la vitamina B12 parental y el folato en los glóbulos rojos (GR) con los defectos congénitos halló que niveles más altos de vitamina B12 parental antes de la concepción y concentraciones más altas de folato en los GR maternos después de la concepción se asociaron con un menor riesgo de defectos congénitos.

Los hallazgos sugieren que el estado nutricional de ambos padres en el momento de la concepción podría influir en la prevención de defectos congénitos. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

LA VITAMINA B12 Y EL FOLATO APARECEN COMO PIEZAS CLAVE

Los investigadores utilizaron la Cohorte Preconcepcional de Shanghái para estudiar a 3.032 parejas que proporcionaron muestras de sangre en los cuatro meses previos a la concepción y a 17.765 mujeres que se sometieron a pruebas a los cuatro meses de gestación o antes.

Los investigadores midieron los niveles de vitamina B12 y folato y examinaron su relación con los defectos congénitos identificados en nacimientos vivos, mortinatos y embarazos que terminaron debido a anomalías fetales.

De esta forma, descubrieron que niveles más altos de vitamina B12 materna y paterna antes de la concepción se asociaban con una menor prevalencia prevista de defectos congénitos, y que las madres con niveles adecuados de folato en los glóbulos rojos al inicio del embarazo también presentaban una menor prevalencia prevista de defectos congénitos. Según los autores, estos hallazgos respaldan la importancia potencial de la nutrición tanto paterna como materna durante el período periconcepcional y el inicio del embarazo.