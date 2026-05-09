El MV Hondius llegará el domingo a las 05.30 a Tenerife y comenzará el desembarco a las 08.00, según la naviera

Dispositivo de seguridad, en el puerto de Granadilla, a 9 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La naviera Oceanwide Expeditions ha informado de que el buque MV Hondius tiene previsto que llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, este domingo 10 de mayo a las 05.30 horas (hora local) y que el desembarco escalonado de todos los pasajeros y un número limitado de tripulantes comenzará en torno a las 08.00 horas, según ha comunicado la compañía.

La naviera ha precisado que el desembarco se realizará en grupos organizados mediante las embarcaciones Zodiac del propio buque o en lanchas, con un máximo de cinco pasajeros por Zodiac o diez por lancha, conforme a los protocolos sanitarios establecidos. Una vez en tierra, los pasajeros serán trasladados de forma inmediata a los aviones asignados para su repatriación a sus respectivos países, donde quedarán sujetos a los procedimientos de cuarentena determinados por cada autoridad nacional. La compañía ha subrayado que "no habrá cuarentena de nacionales no españoles en España".

Oceanwide Expeditions ha aclarado que no participa en la planificación ni en la gestión del cribado sanitario y la repatriación de los pasajeros, competencias que recaen en la OMS en colaboración con diversos organismos internacionales y gobiernos.

Respecto al equipaje de todos los pasajeros permanecerá a bordo del MV Hondius, aunque la compañía ha indicado que está en contacto con todos ellos para organizar la devolución del equipaje de forma segura. Tras el desembarco, el buque hará escala en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para repostar y aprovisionarse antes de poner rumbo a Rotterdam, Países Bajos, con el resto de la tripulación a bordo, en un trayecto de aproximadamente cinco días.

La naviera ha confirmado además la lista de nacionalidades a bordo del MV Hondius durante el mes de abril. De los 114 pasajeros que partieron de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, tres ya habían realizado el viaje anterior del 20 al 31 de marzo --un ciudadano griego y dos neerlandeses--, y ninguno de ellos ha desarrollado síntomas.