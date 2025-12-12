Tu música favorita revela más de lo que crees: 50 años de cambios en las letras de canciones

Archivo - Mujer con cascos escuchando música. - DELMAINE DONSON/ ISTOCK - Archivo

Existe un secreto que guarda tu playlist de Spotify. Mientras desplazas por canciones de los últimos cincuenta años, estás dando pistas de algo mucho más grande: el estado emocional colectivo de toda una sociedad. Un equipo internacional de investigadores acaba de descubrirlo al analizar más de 20.000 letras de canciones de las listas de éxitos estadounidenses entre 1973 y 2023.

Los datos revelan patrones fascinantes. A lo largo de cinco décadas, el lenguaje en nuestras canciones favoritas se ha vuelto progresivamente más estresado, negativamente cargado y, sorprendentemente, más simple. Pero hay un giro inesperado en la historia: cuando más golpeada está la sociedad por crisis (piensa en 2020 y la pandemia), nos refugiamos en música que contraría nuestros sentimientos, no que los refleja.

CUANDO LA MÚSICA SE OSCURECIÓ: CINCO DÉCADAS DE CAMBIO

En los últimos 50 años, las letras de las canciones populares en Estados Unidos, se han vuelto más simples, más negativas y contienen más palabras relacionadas con el estrés, según un análisis de la Universidad de Viena (Austria), publicado en 'Scientific Reports'. Los autores sugieren que sus hallazgos reflejan las complejas maneras en que las personas usan la música para gestionar el estrés.

Maurício Martins y sus colaboradores de la Universidad de Viena analizaron las letras de las 100 canciones más populares en inglés en Estados Unidos cada semana entre 1973 y 2023 (20.186 canciones), según la lista Billboard Hot 100. Los autores descubrieron que, en general, las letras de las canciones populares se han vuelto más simples y negativas con el tiempo, y contienen más palabras relacionadas con el estrés.

LA PANDEMIA DESAFIÓ LO QUE CREÍAMOS SABER SOBRE LA MÚSICA

Señalan que esto ha coincidido con el aumento de las tasas de depresión y ansiedad, así como con el aumento de la negatividad de los medios de comunicación y los libros de ficción, reportado en investigaciones previas. Sin embargo, también descubrieron que la popularidad de las canciones con letras más complejas comenzó a aumentar a partir de 2016, y sugieren que se necesita más investigación para investigar las razones de esto.

Al evaluar los posibles factores que influyen en los cambios en las preferencias de los oyentes sobre las letras, los autores no identificaron asociaciones con cambios en la mediana de ingresos familiares desde 1973, pero sí identificaron algunas asociaciones con eventos estresantes importantes, como los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el inicio de la pandemia de COVID-19.

Estos eventos se asociaron con letras más complejas y positivas, con menos palabras relacionadas con el estrés, o sin cambios significativos en las letras. Los autores sugieren que esto podría deberse al uso de música más positiva y compleja como forma de escapismo durante períodos de estrés. Los hallazgos resaltan el papel de la música tanto en la configuración como en el reflejo de los estados de ánimo a lo largo del tiempo, según los autores.