La mujer aislada en el Clínic de Barcelona por ser contacto da negativo en la prueba PCR para hantavirus

Archivo - Fachada del Hospital Clínic, a 26 de enero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La mujer en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, después de haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional, ha dado resultado negativo en la prueba PCR practicada.

Según ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat, de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, continuará en situación de confinamiento y observación en el Clínic durante el periodo previsto de seguimiento preventivo.

La persona aislada se mantiene asintomática y en buen estado general, y el dispositivo asistencial y de salud pública continúa activo en coordinación con las autoridades sanitarias del Estado.