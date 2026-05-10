La segunda prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante da resultado negativo

El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

VALENCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer de 32 años en seguimiento en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo, según ha informado la Generalitat en un comunicado. El Centro Nacional de Microbiología confirmó este sábado que la primera PCR realizada a la paciente había dado resultado negativo para hantavirus, aunque el protocolo establecido prevía la realización de una segunda prueba transcurridas 24 horas, cuyo resultado ha sido igualmente negativo.

A partir de esta segunda prueba negativa, la mujer pasa a periodo en cuarentena y permanecerá ingresada en el hospital en el que se encuentra, ya que tras una actualización del Ministerio de Sanidad sobre el criterio inicial, se ha trasladado este domingo por la mañana a la Conselleria que "lo indicado sería que continuara en aislamiento en la habitación con presión negativa del hospital de Alicante en el que permanece ingresada y repetir la prueba diagnóstica en 48 horas". A partir de ese momento, el Ministerio emplaza a una "próxima valoración conjunta", ha precisado la Generalitat.

Tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó el viernes pasado con la mujer de 32 años, que en estos momentos está asintomática.

Inicialmente, presentaba una sintomatología respiratoria leve --principalmente tos-- después de haber compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius que falleció posteriormente.

Según ha subrayado la Generalitat, la Conselleria de Sanidad "activó, desde el primer momento, los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios".

La mujer fue evacuada la tarde del viernes desde su domicilio a un hospital de la provincia de Alicante en una ambulancia dispuesta con los elementos de seguridad establecidos para estos casos.

Una vez en el centro hospitalario, la mujer fue trasladada a la habitación correspondiente "garantizando su aislamiento en una cápsula de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento".

La Conselleria de Sanidad remitió la noche del viernes al Centro Nacional de Microbiología la primera muestra tomada a la mujer esa misma tarde y tras resultar negativa, se le repitió a las 24 horas, según establece el protocolo del Ministerio de Sanidad.