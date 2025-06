¿Migrañas persistentes? Este es el fármaco 'milagro' contra la diabetes que ofrece nueva esperanza

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La migraña crónica afecta a millones de personas en todo el mundo, limitando su vida diaria y bienestar. Ahora, un medicamento originalmente diseñado para tratar la diabetes tipo 2 está mostrando resultados sorprendentes: reduce significativamente los días con migraña y mejora la calidad de vida de quienes lo toman, sin depender de la pérdida de peso.

Este fármaco, la liraglutida, actúa disminuyendo la presión del líquido cerebral, una vía revolucionaria que abre nuevas esperanzas para quienes sufren dolores de cabeza persistentes y resistentes a otros tratamientos.

LIRAGLUTIDA, EL FÁRMACO QUE REDUCE LOS DÍAS DE MIGRAÑA A LA MITAD

Un medicamento para la diabetes que reduce la presión del líquido cerebral ha reducido los días mensuales de migraña a más de la mitad, según un nuevo estudio del Centro de Cefaleas de la Universidad de Nápoles "Federico II" (Italia) presentado en el Congreso 2025 de la Academia Europea de Neurología (EAN), que se celebra del 21 al 24 de junio en Helsinki (Finlandia).

Los investigadores administraron liraglutida, un agonista del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), a 26 adultos con obesidad y migraña crónica (definida como =15 días de cefalea al mes). Los pacientes reportaron una media de 11 días menos de cefalea al mes, mientras que la puntuación de discapacidad en la Prueba de Evaluación de la Discapacidad por Migraña disminuyó 35 puntos, lo que indica una mejora clínicamente significativa en el trabajo, los estudios y el funcionamiento social.

Los agonistas del GLP-1 han ganado gran atención recientemente, transformando los enfoques terapéuticos para diversas enfermedades, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. En el tratamiento de la diabetes tipo 2, la liraglutida ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre y el peso corporal al suprimir el apetito y reducir la ingesta de energía.

Cabe destacar que, si bien el índice de masa corporal (IMC) de los participantes disminuyó ligeramente (de 34,01 a 33,65), este cambio no fue estadísticamente significativo. Un análisis de covarianza confirmó que la reducción del IMC no tuvo efecto en la frecuencia de las cefaleas, lo que refuerza la hipótesis de que la modulación de la presión, y no la pérdida de peso, es la causa del beneficio.

"La mayoría de los pacientes se sintieron mejor en las dos primeras semanas y reportaron una mejora significativa en su calidad de vida", apunta la doctora Simone Braca, investigadora principal. "El beneficio se mantuvo durante todo el período de observación de tres meses, aunque la pérdida de peso fue modesta y estadísticamente no significativa".

El nombre comercial más conocido de la liraglutida es 'Victoza' cuando se usa para tratar la diabetes tipo 2, y 'Saxenda' cuando se prescribe para la pérdida de peso en pacientes con obesidad o sobrepeso con factores de riesgo asociados.

LA PRESIÓN INTRACRANEAL, CLAVE EN LA MIGRAÑA

Se evaluó a los pacientes para descartar papiledema (hinchazón del disco óptico resultante del aumento de la presión intracraneal) y parálisis del VI par craneal, descartando así la hipertensión intracraneal idiopática (HII) como factor de confusión. Cada vez hay más evidencia que vincula estrechamente los aumentos sutiles de la presión intracraneal con las crisis de migraña. Los agonistas del receptor GLP-1, como la liraglutida, reducen la secreción de líquido cefalorraquídeo y ya han demostrado su eficacia en el tratamiento de la HII.

Por lo tanto, basándose en estas observaciones, el doctor Braca y sus colaboradores plantearon la hipótesis de que explotar el mismo mecanismo de acción podría, en última instancia, atenuar la sensibilización cortical y trigémina que subyace a la migraña.

"Creemos que, al modular la presión del líquido cefalorraquídeo y reducir la compresión de los senos venosos intracraneales, estos fármacos producen una disminución en la liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), un péptido clave que promueve la migraña", destaca el doctor Braca. "Esto plantearía el control de la presión intracraneal como una vía farmacológica completamente nueva y dirigible".

Se produjeron efectos secundarios gastrointestinales leves (principalmente náuseas y estreñimiento) en el 38% de los participantes, pero no llevaron a la interrupción del tratamiento.

PRÓXIMOS PASOS Y FUTURO DEL TRATAMIENTO

Tras este estudio piloto exploratorio de 12 semanas, el mismo equipo de investigación en Nápoles, dirigido por el profesor Roberto De Simone, está planificando un ensayo aleatorizado y doble ciego con medición directa o indirecta de la presión intracraneal. "También queremos determinar si otros fármacos GLP-1 pueden ofrecer el mismo alivio, posiblemente con incluso menos efectos secundarios gastrointestinales", finaliza Braca.

De confirmarse, los agonistas del receptor GLP-1 podrían ofrecer una nueva opción de tratamiento para una de cada siete personas en todo el mundo que padece migraña, en particular para aquellas que no responden a los tratamientos preventivos actuales. Dado el uso establecido de la liraglutida en la diabetes tipo 2 y la obesidad, podría representar un caso prometedor de reutilización de fármacos en neurología.