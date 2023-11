Si tengo migraña puedo sufrir con más facilidad estas enfermedades

MADRID, 13 Nov. (EDIZIONES) -

¿Si tengo migraña tengo más probabilidad de sufrir otras enfermedades? La respuesta es que sí y tiene varias explicaciones. Es por ello por lo que entrevistamos en Infosalus a dos grandes referentes en nuestro país en el estudio de las cefaleas.

Por un lado, charlamos con el doctor Carlos Irimia, coordinador del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN) quien afirma que, efectivamente, hay una serie de enfermedades que son mucho más frecuentes en los pacientes con migraña, siendo las dos más relevantes la depresión y la ansiedad.

"Hay dos cuestiones que lo explicarían. Una es la genética. Cuando se han hecho estudios genéticos en enfermedades se ha visto que hay una relación muy clara entre los genes de las personas con ansiedad o depresión, y los que tienen migraña; de tal forma que de alguna manera esa genética compartida puede facilitar que esa persona con migraña tenga una mayor predisposición a padecer enfermedades psiquiátricas que el resto de la población", aclara.

Además, dice que se sabe que las personas con migraña, sobre todo cuando estas son frecuentes, tienen una gran incapacidad inducida por el dolor que padecen, y más preocupación por las crisis que pueden venir y condicionar su vida: "Cuando una persona tiene más de tres crisis de migraña al mes, la probabilidad de tener ansiedad es muy alta, por esa ansiedad anticipatoria, de si me va a dar o no el dolor de cabeza; y en los que tienen migrañas frecuentes por esa incapacidad que les induce el dolor pueden desarrollar esa sintomatología depresiva".

LA MIGRAÑA VESTIBULAR

Por otro lado, preguntamos a este neurólogo por las migrañas vestibulares, también frecuentes en las personas con migraña. Señala que hay algunas personas que, en lugar de tener dolor de cabeza, crisis de dolor, la migraña se puede presentar en forma de mareos.

De hecho, recalca Irimia que hay muchas personas con migraña que cuando eran niños se mareaban con mucha facilidad en el coche, o vomitaban con las curvas, y en la edad adulta presentan una sintomatología parecida a un vértigo: "Cuando se les estudia no se ve nada en el oído que pueda ocasionar estos episodios, sino que es una manifestación más de migraña".

Es más, remarca el especialista de la SEN que la migraña vestibular es una de las cuestiones que más se tratan en las consultas especializadas de mareo o de vértigo. "El perfil de persona con esta migraña es una persona con migraña con relativa frecuencia, y también con crisis de vértigo, que muchas de ellas se asocian al dolor de cabeza; aunque también pueden ocurrir de forma aislada", añade.

En estos casos, este especialista manifiesta que el tratamiento es el mismo que el de la migraña, que a veces es preventivo, para reducir la frecuencia e intensidad de los episodios, con el objetivo particular en la migraña vestibular de evitar estos vértigos, donde igualmente se suele recomendar un tratamiento preventivo.

OTRAS ENFERMEDADES SON POSIBLES TAMBIÉN

A su vez, el doctor Irimia remarca que en los pacientes con migraña se ha visto que existe una mayor posibilidad de desarrollar enfermedades vasculares, como el ictus o el infarto agudo de miocardio, aunque la probabilidad de que esto ocurra es pequeña, según precisa; así como una mayor tendencia a tener problemas alérgicos y de insomnio; y otros problemas de sueño, como el insomnio o los trastornos de piernas inquietas, que hacen que las personas se muevan en exceso y esto les impida el descanso nocturno.

Aunque no necesariamente una persona con crisis de migraña tiene por qué padecer también alguna de estas patologías, el doctor Irimia señala que en el caso de las personas con migrañas frecuentes sí puede ser habitual que éstas estén con bajo estado anímico, o más nerviosas de lo normal: "Es comprensible por la situación de la migraña, pero es que esto también tiene una base biológica detrás, no es que no sepa afrontar bien la enfermedad, aparte hay una cuestión de fondo y es que estas personas tienen una mayor predisposición a tener este tipo de enfermedades".

CUIDADO CON EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LA MIGRAÑA

Por otro lado, este experto destaca que cada vez se le da más importancia al hecho de que las personas con migraña y con sobrepeso y obesidad tienen una mayor predisposición a que el dolor de cabeza se vuelva crónico.

Es por ello por lo que el doctor Irimia remarca que los médicos, aparte de dar tratamiento preventivo y de tratar los episodios de migraña, insisten en que la persona tiene que cuidar el peso corporal, hacer ejercicio físico de forma regular si es posible, porque se sabe que el riesgo de que el dolor vaya evolucionando a peor y de que sea más frecuente es mucho mayor en personas con sobrepeso y actividad.

"Entiendo que las personas con migraña tienen dificultad a la hora de hacer ejercicio y actividad física porque el dolor de cabeza empeora en estos casos. Pero hay que promover hábitos de vida lo más saludables posibles en estos, para evitar la obesidad, que ahora es tan frecuente en nuestra sociedad y en la migraña no es nada positiva", concluye.

En otra entrevista con Infosalus el doctor en Medicina y neurólogo del Hospital Clínico San Carlos Jesús Porta-Etessam, también vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, y quien precisamente ha publicado recientemente 'Adiós a la migraña' (Vergara), insiste en esa comorbilidad asociada, de ansiedad y depresión en las formas de migraña crónicas; al tiempo que menciona los vértigos migrañosos o la migraña vestibular, que aparece en un 20% de pacientes.

Apunta que luego es más frecuente en las formas crónicas, la fibromialgia y el síndrome miofascial; y discretamente, "porque no hay que generar alarma", un mayor riesgo de ictus, sobre todo en el caso de las migrañas con aura.

"Se debe acudir al médico cuando se tenga un dolor de cabeza incapacitante. Hay que tratarlo siempre, pero cuando se vea que son cada vez más frecuentes, y no ceden al tratamiento también se debería consultar. Hay que evitar al máximo la cronificación de la migraña", sentencia el doctor Porta.