Melatonina antes de la cirugía: menos ansiedad y una posible reducción del uso de opioides

Archivo - Trastorno del sueño e insomnio - Mujer - ANDRII LYSENKO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mejorar el sueño antes de la cirugía mediante el uso de melatonina o Ambien (zolpidem) puede aliviar la ansiedad prequirúrgica, reducir el dolor después de la cirugía, disminuir la necesidad de opioides y ayudar a los pacientes a recuperarse mejor, según un análisis de 25 años de investigación de la Universidad de Yale (Estados Unidos) presentado en la reunión anual 'Anesthesiology 2026' de San Diego (Estados Unidos).

La falta de sueño y la ansiedad son frecuentes antes de la cirugía y pueden contribuir a una mayor sensibilidad al dolor, un mayor consumo de opioides y una recuperación más lenta. En los estudios, los pacientes generalmente tomaban melatonina la noche anterior a la cirugía o entre 20 y 90 minutos antes de la anestesia. El Ambien se tomaba antes de acostarse, ya sea la noche anterior a la cirugía o durante varias noches, comenzando hasta dos días antes. Los resultados sugieren que mejorar el sueño puede ser un aspecto modificable de la preparación para la cirugía que favorece la recuperación.

"Si bien solemos centrarnos en lo que ocurre en el quirófano, nuestra revisión sugiere que podríamos estar pasando por alto un período crítico para mejorar los resultados en las noches previas a la cirugía", asegura el doctor Sebastian Amaya, autor principal del estudio y residente de anestesiología en la Facultad de Medicina de Yale.

"Nuestro artículo es único porque se centró exclusivamente en el uso de melatonina o Ambien solo antes de la cirugía, demostrando que algo tan sencillo como mejorar el sueño antes de un procedimiento puede ayudar a los pacientes a tener una recuperación más cómoda, a la vez que reduce la necesidad de analgésicos fuertes y sus posibles riesgos", señala.

Los investigadores analizaron 16 estudios de pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos abdominales, ginecológicos, ortopédicos, urológicos, dentales y de otro tipo, publicados entre 2000 y 2025, que incluyeron un total de más de 1.100 pacientes. Las dosis de melatonina oscilaron entre 1 y 20 mg, mientras que la dosis de Ambien fue de 10 mg de forma constante.

En todos los estudios, la melatonina, una hormona natural que ayuda a regular el sueño, se asoció con menor ansiedad, dolor e inflamación, así como con una reducción de más del 30% en el uso de opioides en algunos pacientes sometidos a cirugía abdominal. Los estudios que utilizaron monitores de actividad de muñeca también sugirieron que la melatonina ayudó a los pacientes a recuperar patrones de sueño y actividad diurna más normales durante la recuperación. La revisión también sugirió que la melatonina podría ofrecer ventajas sobre los sedantes tradicionales para los adultos mayores, quienes pueden ser más vulnerables a la confusión después de la cirugía.

Ambien, un somnífero de uso común, ayudó a pacientes con problemas de sueño preexistentes a dormir mejor antes de la cirugía y se asoció con menos dolor después. La idea es que, al ayudar a los pacientes a tener un sueño más normal y reparador antes del estrés físico de la cirugía, podría mejorar indirectamente cómo experimentan el dolor y se recuperan posteriormente.

Los pacientes sometidos a cirugía colorrectal necesitaron menos analgésicos opioides durante y en las primeras 24 horas posteriores al procedimiento y también presentaron niveles más bajos de ciertos marcadores inflamatorios. Los pacientes sometidos a reemplazo de cadera reportaron menos ansiedad y depresión, y mayor satisfacción con su recuperación, según los investigadores.

"La melatonina puede ser especialmente útil para pacientes que experimentan ansiedad significativa antes de la cirugía, aquellos con mayor riesgo de complicaciones respiratorias y adultos mayores que pueden ser vulnerables a los efectos secundarios cognitivos de los sedantes tradicionales. Ambien podría ser más adecuado para pacientes con insomnio preexistente o trastornos importantes del sueño", finalizan los autores.