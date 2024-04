MADRID, 8 Abr. (EDIZIONES) -

Sí, podemos superar el insomnio sin pastillas. Pero ojo, hay que tener claro qué es el insomnio porque no siempre sabemos identificarlo muy bien. Puede ser por ejemplo un síntoma y consecuencia de nuestro estilo de vida, o bien ir de la mano de otra enfermedad, como por ejemplo una persona con dolor crónico o ansiedad a los que les es difícil conciliar el sueño como consecuencia de ese problema de salud.

Según explica en una entrevista con Infosalus el doctor Manuel de Entrambasaguas, miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española del Sueño (SES), se ha "más que duplicado" el trastorno de insomnio en estos últimos años, y justo antes de la pandemia. "En la SES se hizo un estudio entre 2018-2019, antes de la pandemia, a fin de ver cómo habían evolucionado los últimos datos disponibles de 1990 en nuestro país, donde el insomnio lo padecía un 6,4% de la población. En 2019 la cifra ascendió al 14% de españoles", remarca.

Además, subraya que ha cambiado el patrón, antes era más frecuente en mujeres, si bien en la actualidad los datos se han igualado entre sexos. Es más, mantiene que antes empeoraba con la edad, era más frecuente antes en personas mayores, y ahora lo es en adultos jóvenes; "unos cambios que se han dado en todas las sociedades industrializadas", tal y como reconoce este experto en medicina del sueño.

¿Por qué?¿Qué ha pasado en estos últimos años para que haya aumentado el insomnio? A juicio del experto de la Sociedad Española del Sueño ha empeorado el insomnio el estilo de vida que nos conduce a estar más conectados a todo, y a estar menos en calma, aparte de que estamos ahora cuidando menos de nuestra salud en general.

Subraya que el sueño suele aparecer de manera espontánea, y que quienes tienen problemas a la hora de conciliarlo suelen tener detrás un problema que se llama hiperactivación, en gran parte de las ocasiones por los factores antes citados.

"El sueño no lo podemos atrapar. Tiene que venir solo. Hay que diferenciar qué es insomnio del sueño insuficiente. Dormir mal o poco puede ser insomnio, que es cuando yo quiero dormir, pero de forma involuntaria no lo consigo; y otra cosa es el sueño insuficiente, aquel en el que me quito horas de dormir porque estoy enganchado a una serie o tengo que cuidar de un anciano o de un bebé, esto es algo voluntario y con consecuencias diferentes", señala este experto.

PRIMERO DEBE SER LA TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL

Con ello, el doctor Entrambasaguas recuerda que el primer tratamiento que se debería recomendar para cualquier adulto con insomnio es la terapia cognitivo conductual para el insomnio, que incluye intervenciones en cambios de conducta, estrategias ante el insomnio, información sobre lo que es el sueño y el insomnio, y también trabajo en pensamientos o rumiaciones en torno al insomnio.

"Este tipo de tratamiento no está disponible en todos los sitios. Ni tampoco en ocasiones los médicos están al tanto de ello, y no lo prescriben, sino que directamente dan una medicación de forma incorrecta a veces, porque los fármacos que más se emplean, que son las benzodiacepinas, se deben usar unas 3-4 semanas y luego parar y ver qué pasa, pero a veces nos encontramos con pacientes que llevan años pacientes", relata.

Por tanto, se suelen prescribir en primer lugar las pastillas a los pacientes con insomnio porque no hay el recurso de la terapia cognitivo conductual para todos los pacientes, y porque no se hace un uso adecuado de los fármacos hoy en día, tal y como argumenta,

Así con todo, este médico especialista en neurofisiología clínica y experto en Medicina del Sueño del Hospital Clínico Universitario de Valencia asegura que "sí se puede superar el insomnio sin pastillas", y defiende que lo primero que se tiene que intentar para ello es pasar a esta terapia.

"En el 50% de pacientes la terapia es eficaz. Se van a recuperar con ella, y además se terminará el problema de insomnio con una mejoría significativa. Para el resto, en los que no mejora, habrá que investigar si se trata de un insomnio puro, o bien va de la mano de otros problemas, como por ejemplo un trastorno circadiano (donde la regulación del sueño se ha retrasado y les cuesta conciliar), o bien mantienen problemas de ansiedad o de depresión que están empezando a manifestarse. En estos habrá que usar fármacos porque la terapia no es suficiente", aclara.

CÓMO ES EL SUEÑO SALUDABLE

El doctor Entrambasaguas subraya también que el sueño "no es algo opcional" y "de lo que podamos prescindir" sino que es importante para la salud, forma parte de un ritmo circadiano, y resalta que para que sea saludable debe cumplir una regularidad en horarios, para levantarse y acostarse, o incluso a la hora de comer, por ejemplo. Ve importante también el estar expuestos a la luz natural en el día y en contacto con los espacios naturales para lograrlo. Son claves, según insiste, para dormir mejor.

"Un sueño saludable empieza con que me levanto cada mañana a la misma hora, que me expongo a luz solar por la mañana para activarme y para hacer ejercicio; por la tarde a última hora vigilo que sea una luz más cálida, y me permito un tiempo de desconexión antes de irme a la cama. El sueño no viene de repente sino necesito una transición cerrando lo que he hecho durante el día. (...) No tiene sentido llevarme móvil a la cama y usarla para otras cosas que no sean para dormir, o estar viendo series hasta última hora", remarca.

Sobre las horas de dormir, apunta que el tiempo depende de la edad, y de las necesidades de cada uno, y en general se recomiendan unas 7-8 horas para un adulto. Aquí recuerda que los bebes duermen más, y de mayores tendemos a dormir menos. "Sabemos si dormimos lo suficiente o no si nos levantamos sin dificultad; si durante el día no nos entra sueño en situaciones aburridas o sedentarias; y cuando llega el finde no compensamos esa falta durmiendo más horas de las que entre semana porque vamos faltos de sueño", agrega.

Aquí insiste en que no puedo estar trabajando o estudiando o viendo alguna serie que me pone nervioso hasta última hora, y luego pensar que nos vamos a dormir de inmediato. Sostiene que se necesita tiempo para hacer esa transición y que el irse a la cama no sea el momento en el que la mente revisa qué tenemos pendiente.

"Si estamos en actividades que no permiten que nos demos cuenta de que tenemos sueño, o actividades que van a alterar el sueño, como la exposición a la luz azul de los dispositivos, o el uso de la televisión, o leer hasta última hora impido la producción de la melatonina, que se bloquea con la luz azulada", añade.

DIFICULTADES PARA DORMIR

Diferencia aquí que como síntoma, el insomnio es una dificultad para dormir: "Me cuesta conciliar el sueño, me cuesta mantener el sueño, o me despierto muy temprano en la madrugada y no consigo volver a dormir. Esto son síntomas de insomnio y pueden aparecer en diferentes problemas de salud, por ejemplo, en personas con dolor crónico, o con ansiedad o depresión, así como en una persona con otro trastorno otro del sueño, como la Apnea obstructiva del sueño y estar asociado a ello".

Dice este médico especialista en neurofisiología clínica y experto en Medicina del Sueño del Hospital Clínico Universitario de Valencia que, por tanto, hablamos de síntoma de insomnio, simplemente si se dan esas dificultades para dormir, y que las padecen un 43% de españoles, si bien sin relevancia clínica.

En cambio, aclara, que sí puede preocupar a un médico ese insomnio cuando se dan estas tres características: si las dificultades nocturnas se asocian a dificultades durante el día, es decir, que en el trabajo me cuesta concentrarme, presento durante el día una sensación de cansancio o de fatiga, así como de irritabilidad, todo ello como consecuencia de dormir mal; y que esto ocurra al menos 3 días a la semana. "Cuando se cumplen estas condiciones se dice que hay un síndrome de insomnio y es clínicamente significativo".