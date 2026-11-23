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MADRID, 23 Nov. (EDIZIONES) -

En nutrición toda elección es también una sustitución, de forma que si opto por un alimento dejo de consumir otro. ¿Este alimento es bueno?¿Engorda? Si como más legumbres dejo de comer carne, o huevos, y si desayuno frutos secos quizás desplazo a la bollería; y si cambio además la mantequilla por aceite de oliva o margarina sin grasas trans en el desayuno también estoy optando por unos alimentos, y dejando de consumir otros.

¿Cuál será el impacto para nuestra salud? Todo depende de ese intercambio concreto que hacemos cuando comemos y, al final, a juicio del dietista-nutricionista y doctor en Ciencias de la Alimentación Miguel López Moreno (@nutreconciencia), representa una manera de huir de la clasificación de alimentos como 'buenos' o 'malos'. "Esto obliga, a su vez, a mirar el patrón completo y no el alimento de forma aislada", subraya el autor de 'Comer mentiras' (Espasa), durante una entrevista en exclusiva con Europa Press Salud Infosalus.

"Muchas veces simplificamos la nutrición a esta simplificación, y esto nos lleva a tomar decisiones irracionales. Cuando nosotros aludimos a si un alimento es más o menos interesante a nivel de salud, siempre nos centramos en ese alimento pero nos perdemos parte de la historia completa. Es decir, cuando ingerimos un alimento inherentemente desplazamos el consumo de otro. El consumir un alimento tiene un efecto dual del alimento que consumo y del que dejo de consumir. Entonces debemos tener en cuenta estos aspectos y mirar siempre el cómputo global de lo que consumimos", nos explica este este experto en Nutrición.

EL ALTO CONSUMO DE CARNE, Y LA BAJA INGESTA DE LEGUMBRES

Le preguntamos en concreto por el consumo de carne, resaltando que España es uno de los principales consumidores de carne a nivel global, "con 110 kilos de carne al año de consumo", algo que lo justifica, entre otros puntos, en que nuestro país es uno de los mayores productores de carne de cerdo.

"La cuestión aquí es que si el consumo es tan alto esto tiene un problema. Estamos haciendo que las personas dejen de consumir otros alimentos tan interesantes para la salud. El consumo de legumbres es muy bajo en España y está muy condicionado la una por la otra, y al comer tanta carne, por ejemplo, dejamos de comer proteínas como las legumbres. Por eso, insisto, en que más que demonizar alimentos hay que ver cuál es el escenario real. El efecto de un alimento no depende sólo de sus propiedades, sino también de lo que está desplazando", subraya.

UNA ELECCIÓN ALIMENTARIA POR EL MEDIO AMBIENTE

Pero al hilo de esta idea, López también pone en valor que cada elección alimentaria implica algo más que nutrientes, sino también su impacto medioambiental, el empleo de la tierra para su producción, o el consumo del agua para su riego, así como el bienestar animal, o el impacto sobre la biodiversidad. "No sólo estamos apoyando qué comer, sino también qué tipo de sistema alimentario apoyamos", sostiene este dietista-nutricionista y divulgador en redes sociales.

En este sentido, en el libro pone el ejemplo de la quinoa, cada vez más de moda en los países occidentales, y una opción "excelente" por su alto contenido en fibra, y con un perfil proteico interesante, según apunta, cuyo consumo, además, se relaciona con buenos resultados en salud. ¿Qué ha sucedido en los países productores como Bolivia o Perú donde había sido siempre un alimento básico? Lamenta Miguel López Moreo que este aumento de la demanda global ha ocasionado que parte de la población de esos países productores tenga ahora dificultades para acceder al alimento en concreto, cuando siempre había formado parte la quinoa de su dieta habitual.

"No hay que olvidar que también cada alimento presenta un impacto sobre el medio ambiente, y también lo tiene en cuestiones socioeconómicas. Vivimos en una crisis climática y nuestras decisiones pueden acelerar el agravamiento de la misma; aunque obviamente no es el único de los factores que sí podrían acrecentar esta crisis climática", resalta.

Por ejemplo, cita que tiene un mayor impacto medioambiental el consumir proteína de origen animal, como la carne de vacuno, que la proteína de origen vegetal. "Se trata de algo interesante que no se debe olvidar al tomar decisiones sobre salud", asevera, recordando este experto en nutrición el potencial en este sentido de las proteínas de origen vegetal integral, como las legumbres, o el de los frutos secos, y los cereales integrales, con un consumo bajo en España, e interesantes a nivel de salud, pero también desde el punto de vista medioambiental.