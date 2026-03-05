El mayor estudio del mundo confirma que los opioides apenas alivian el dolor y pueden causar más daños que beneficios

Archivo - Artrosis de rodilla, dolor rodilla, articulaciones - LJUBAPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La revisión más grande del mundo sobre analgésicos opioides recetados para el dolor agudo encontró que estos medicamentos solo brindan un alivio pequeño y a corto plazo para algunas afecciones agudas y son ineficaces para otras, según investigadores de la Universidad de Sídney (Australia).

El estudio, que se publica en 'Drugs', se propuso analizar la eficacia y los efectos nocivos de los analgésicos opioides (p. ej., codeína, morfina, oxicodona, tramadol) en comparación con placebo para el dolor agudo.

LOS OPIOIDES NO SON TAN EFICACES COMO SE CREYÓ

La revisión incluye 59 revisiones sistemáticas que abarcan más de 50 afecciones de dolor agudo en niños y adultos, y describe exhaustivamente dónde los opioides son eficaces y dónde la evidencia es insuficiente. La revisión proporciona la evidencia más sólida y completa hasta la fecha sobre cuándo los opioides funcionan y cuándo no para el dolor agudo.

"Los opioides se encuentran entre los tratamientos más comúnmente recetados para el dolor agudo; sin embargo, nuestra revisión encontró que no proporcionaron un alivio del dolor grande ni duradero en comparación con el placebo para la gran mayoría de las afecciones de dolor agudo; el alivio del dolor generalmente dura solo unas pocas horas", comenta la autora principal, la profesora asociada Christina Abdel Shaheed, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sydney.

En general, los opioides orales fueron solo ligeramente mejores que el placebo para el dolor musculoesquelético agudo, para el cual se recetan con frecuencia, en las seis a 48 horas posteriores al inicio del tratamiento. Los opioides también aumentaron el riesgo de efectos secundarios cuando se usaron para el dolor musculoesquelético agudo, algunos tipos de dolor posquirúrgico o dolor traumático en las extremidades.

"Al demostrar que los beneficios son generalmente pequeños, de corta duración, ausentes en muchas afecciones comunes y, a veces, dañinos, nuestra investigación desafía la creencia generalizada de que los opioides son la opción más eficaz para el dolor agudo".

De esta forma, según el estudio sistemático y el metanálisis, se podría concluir que los opioides brindan solo un alivio pequeño y limitado en el tiempo para algunas afecciones dolorosas, como dolor de estómago, cirugía dental, procedimientos de oído, dolor traumático en las extremidades, dolor después del parto, dolor por cesárea y bunionectomía (extirpación del juanete). Asimismo, los opioides no fueron mejores que el placebo para algunas cirugías de extremidades, el dolor por cálculos renales, el dolor después de la extirpación de amígdalas y el dolor en recién nacidos con dispositivos de respiración asistida.

Igualmente, los opioides no fueron consistentemente beneficiosos a lo largo del tiempo para el dolor relacionado con el corazón, el dolor después de una histerectomía (extirpación del útero de una mujer) y el uso tópico (parches) para el dolor dermatológico (de piel).Por otra parte, los opioides aumentaron el riesgo de efectos secundarios en comparación con el placebo cuando se usaron para el dolor musculoesquelético agudo, el dolor traumático en las extremidades y el dolor después de algunos tipos de cirugía. Los efectos secundarios incluyeron náuseas y vómitos.

SOLO DEBEN USARSE DE FORMA PUNTUAL, SEGÚN LOS EXPERTOS

El uso a muy corto plazo de opioides puede reducir el dolor en algunas afecciones agudas. Sin embargo, su uso regular conlleva riesgos de daños, como dependencia y tolerancia. Los daños graves relacionados con los opioides pueden incluir el uso indebido, la sobredosis, la hospitalización y la muerte.

La información insuficiente sobre los efectos secundarios significa que probablemente se subestimen los riesgos reales de estos medicamentos, lo que insta a informar mejor sobre los daños en los ensayos clínicos y resalta la necesidad de alternativas más seguras y efectivas. En general, la evidencia no respalda el uso regular de opioides para el dolor agudo y algunos estudios evaluaron dosis únicas, lo que no refleja el uso en el mundo real.

"El uso persistente de medicamentos opioides puede desarrollarse rápidamente después del primer uso (a veces en cuestión de días) y puede surgir del uso regular para el dolor agudo", comenta la coautora principal, la doctora Stephanie Mathieson, del Instituto de Salud Musculoesquelética y la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sydney.

"Es importante que los pacientes estén informados sobre los posibles daños de los opioides cuando se los recetan, y que los médicos receten estos medicamentos de manera juiciosa (la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible) para el dolor agudo", agrega.

El coautor principal, el profesor asociado Joshua Zadro del Instituto de Salud Musculoesquelética y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad, concluye: "Estos hallazgos son importantes para los pacientes de todos los grupos de edad que experimentan dolor agudo, los médicos que tratan estas afecciones y los responsables de las políticas que regulan el uso seguro de estos medicamentos en la comunidad".