¿Más molestias articulares en invierno? Abrigar las más expuestas y realizar movimientos pueden reducirlas

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reumatóloga en el Hospital Universitario Sanitas Virgen del Mar en Madrid, María Andreina Terán, ha destacado que las épocas de más frío y humedad suelen coincidir con un repunte de las molestias articulares, sobre todo en personas con artritis o artrosis, lo que les provoca una mayor rigidez al levantarse, dolor al iniciar el movimiento o una sensación de peso en rodillas, manos y caderas.

Aunque estos factores climáticos no provocan por sí mismos la enfermedad, sí que pueden intensificar sus síntomas, haciendo que la musculatura se contraiga, que las articulaciones se muevan con más dificultad y que pequeños esfuerzos habituales, como subir escaleras o caminar por la calle, se perciban como más dolorosos.

Mientras que la artrosis se relaciona con el desgaste progresivo del cartílago articular, la artritis implica un componente inflamatorio más marcado que puede afectar a personas de distintas edades.

"Los cambios de temperatura y de humedad influyen en cómo las articulaciones gestionan la inflamación y en cómo el sistema nervioso interpreta el dolor. En épocas de frío y humedad se observa más rigidez, menor elasticidad de los tejidos y una percepción más intensa de las molestias, especialmente en pacientes con artrosis y artritis. Si a esto se suma una menor actividad física, el resultado suele ser un empeoramiento de los síntomas", ha señalado Terán.

Estas dinámicas hacen que tanto el dolor como la rigidez se mantengan a largo plazo, y es que una reducción de la actividad implica una menor estabilidad muscular, motivo por el desde Sanitas se ha señalado la importancia de cuidar las articulaciones en este tipo de entornos.

ABRIGAR LAS ARTICULACIONES EXPUESTAS

Entre estos cuidados se encuentran abrigar bien las articulaciones expuestas, para lo que se debe usar ropa térmica ligera, guantes y calcetines de lana, ayudando a mantener una temperatura estable en manos, rodillas y pies, pues una articulación caliente se mueve con más facilidad y tiende a registrar menos rigidez al iniciar la marcha.

Mantener una rutina de movimiento diario dentro de la casa es igualmente importante, y es que realizar paseos suaves dentro del hogar y hacer ejercicios de movilidad articular en brazos y piernas, y pequeños cambios de postura a lo largo del día, evitan que las articulaciones se queden inmóviles demasiadas horas seguidas.

Los expertos también han recomendado calentar antes de salir a la calle, y es que unos minutos dedicados a la movilidad de hombros, caderas y rodillas preparan la musculatura y las articulaciones para afrontar el cambio de temperatura exterior, disminuye la sensación de tirantez y mitiga la probabilidad de molestias al iniciar el movimiento.

Del mismo modo, han instado a adaptar el esfuerzo al nivel de dolor, de forma que los días de frío intenso o humedad elevada se reduzca la duración de las salidas, al mismo tiempo que se alternen periodos de actividad con pausas breves de descanso, con el objetivo de que la persona se siga moviendo sin desencadenar un dolor intenso y mantenido.

"Estos ajustes cotidianos marcan una diferencia real en el bienestar de las personas con artritis y artrosis. El objetivo no siempre consiste en eliminar por completo el dolor, sino en que resulte manejable y compatible con una vida activa. Un plan con protección frente al frío, ejercicio adaptado y seguimiento del equipo sanitario ayuda a conservar autonomía y fuerza muscular", ha añadido Terán.

Sin embargo, ha subrayado que cuando el dolor es "muy intenso" o limita "en exceso" la actividad diaria es mejor acudir a un especialista, tanto de forma presencial como en videoconsulta.

"Una parte importante del tratamiento no farmacológico consiste en romper ese círculo con movimiento adaptado, ejercicio suave y medidas sencillas de protección frente al frío", ha concluido la directora médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras.