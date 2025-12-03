Más acceso a la vacunación estacional ayuda a controlar el VRS fuera de temporada

Archivo - Mujer recibiendo una vacuna. - JELENA STANOJKOVIC/ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El virus respiratorio sincitial (VRS) es una de las principales causas de infecciones de las vías respiratorias inferiores en bebés, y causa aproximadamente 80.000 hospitalizaciones anuales en EEUU en niños menores de 5 años. En los últimos años, se ha ofrecido estacionalmente una nueva vacuna contra el VRS para embarazadas y una infusión de anticuerpos para bebés.

Para fundamentar las estrategias nacionales de inmunización, los investigadores examinaron los patrones de transmisión del VRS entre niños de comunidades rurales y urbanas.

Brindar acceso durante todo el año a la inmunización contra el VSR minimizaría el riesgo de grandes brotes estacionales, incluso en áreas urbanas y rurales, según aseguran expertos de la Universidad de Brown (Estados Unidos).

Así lo indica un nuevo estudio publicado en 'Science Advances', que examinó las diferencias en la propagación del virus en zonas con distinta densidad de población. El estudio demostró que, en las zonas urbanas, las mayores tasas de contacto interpersonal dieron lugar a una mayor proporción de hospitalizaciones en bebés menores de un año y a un brote de VRS más prolongado y de menor intensidad. En las zonas rurales, por otro lado, se observaron brotes más breves y con mayor intensidad.

Los investigadores utilizaron esos conocimientos para crear modelos matemáticos que finalmente demostraron que brindar acceso durante todo el año a la inmunización contra el VSR minimizaría el riesgo de grandes brotes estacionales en todo el país, independientemente de la densidad de población.

Para comprender los brotes de enfermedades infecciosas es necesario explorar diferentes variables, según comenta la autora del estudio, Rachel Baker, profesora adjunta de Epidemiología, Medio ambiente y Sociedad en Brown. "Está lo que sucede dentro de un país, y luego lo que sucede dentro de un estado, y lo que sucede dentro de una ciudad, y es importante examinar todas esas situaciones y los factores involucrados para comprender realmente qué está sucediendo en términos de los brotes que observamos para que podamos desarrollar protecciones efectivas", reflexiona Baker.

LO QUE DESCUBRIERON LOS CIENTÍFICOS AL ANALIZAR MILES DE REGISTROS

El estudio se basa en trabajos previos de Baker, quien tiene un puesto académico conjunto con la Escuela de Salud Pública de Brown y el Instituto Brown para el Medio Ambiente y la Sociedad. Un estudio previo, centrado en la geografía y el clima, mostró que los patrones de brotes de VRS varían desde un gran pico epidémico bienal cada dos años en los estados del norte de Estados Unidos hasta un pico anual o permanente en las zonas del sur del país y los trópicos. Otro estudio predijo que la flexibilización de las medidas de transmisión de enfermedades de la era pandémica, como el uso de mascarillas, provocaría picos de brotes de VRS, como ocurrió en 2023 y 2024.

Para el nuevo análisis, el equipo de investigación analizó los registros hospitalarios para conocer cómo la densidad de población afectaba la forma en que el virus se propagaba entre los niños pequeños.

"Observamos una mayor proporción de bebés menores de un año hospitalizados en zonas urbanas que en zonas rurales", señala Baker. "El entorno urbano parece estar aumentando el riesgo, ya que los niños allí tienen más probabilidades de contraer su primera infección a una edad en la que su sistema respiratorio está menos desarrollado".

Los patrones de transmisión observados del VSR (persistencia durante todo el año en las ciudades, con brotes intensos más concentrados en las zonas rurales) son consistentes con los del virus de la influenza, afirmó Baker. Sin embargo, a diferencia de la gripe, el VSR se transmite principalmente entre niños muy pequeños.

"La hipótesis de por qué la gripe es más persistente durante todo el año en entornos urbanos se debe a que las personas tienen un mayor contacto constante entre sí: en multitudes, en el transporte público y en espacios comunes", explica Baker. "Pero los niños muy pequeños no socializan ni se relacionan de la misma manera que los adultos".

Sin embargo, las familias de la ciudad tienen más probabilidades de utilizar las guarderías, plantea Baker, lo que pone a muchos niños pequeños en contacto entre sí y proporciona amplias oportunidades para la transmisión viral.

Con esa explicación de las diferencias urbanas y rurales, los investigadores dirigidos por el autor del estudio Presley Kimball, candidato a doctorado en matemáticas aplicadas en Brown, modelaron cómo la dinámica del brote de VSR podría cambiar bajo dos tipos de esquemas de inmunización: estacional y anual. Así, descubrieron que, si bien cualquier nivel de cobertura de vacuna adicional reduce las hospitalizaciones por VSR, una implementación estacional en realidad puede aumentar el riesgo de un brote de VSR en verano.

"Una vacunación gradual puede generar una reducción neta de las hospitalizaciones, lo cual es positivo, pero predecimos que también podríamos ver un aumento gradual de las tasas de infección cuando no se implementan esas protecciones de la vacuna", subraya Baker.

Baker matiza que el momento de aparición del VSR varía bastante y, por lo tanto, no tiene sentido pensar que el virus tiene una temporada fija con una ventana de vacunación óptima. "Para minimizar por completo el riesgo de un brote estacional importante, nuestros resultados sugieren que se proporcione acceso a la vacunación contra el VRS durante todo el año", finaliza Baker. "Nuestro análisis indica que sería más austero ofrecer la vacuna contra el VRS en cualquier época del año a las mujeres que se encuentran dentro del período gestacional recomendado y a los niños pequeños del grupo de edad adecuado, en cualquier lugar".