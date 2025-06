Más del 80% de españoles considera que hablar de sus inquietudes de salud es positivo y favorece su bienestar

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más del 80 por ciento de españoles considera que hablar de sus inquietudes de salud y compartirlas con otras personas puede ser positivo y favorece su bienestar físico y/o mental, según se desprende del estudio 'Health Stories' elaborado por Bupa, empresa matriz de Sanitas, para profundizar en la gestión que hacen las personas de su salud desde el punto de vista emocional.

El estudio, que parte de una encuesta realizada a 2.003 personas, revela que el 87 por ciento de españoles ha compartido alguna vez un problema de salud con un familiar, un amigo o cualquier persona que no fuera un profesional sanitario.

La mayoría de estos afirman haber estado motivados a la hora de hablar de su problema por la búsqueda de consejos o apoyo (51%), para que su familia o amigos le animasen (41%), para compartirlo con alguien que tenía la misma dificultad (32%) o para apoyar o ayudar a otros (26%).

Además, las sensaciones después de compartir su problema de salud son positivas para gran parte de quienes lo hicieron. Así, el 44 por ciento dice haberse sentido aliviado; el 41 por ciento, apoyado; el 32 por ciento, menos solo; y el 29 por ciento, conectado. En contraposición, solo el cuatro por ciento afirma haberse sentido preocupado; el dos por ciento, avergonzado; y el uno por ciento, asustado.

En esta línea, el 59 por ciento destaca que compartir su experiencia en salud supuso un beneficio para su salud física y el 76 por ciento expresa lo mismo para su bienestar mental. De hecho, el 39 por ciento señala que abrirse a otros de este modo redujo su ansiedad con respecto al problema, el 37 por ciento que le animó a cambiar su estilo de vida y otro 37 por ciento que le permitió buscar consejo de un profesional sanitario.

A pesar de los beneficios, la encuesta señala que cuatro de cada diez españoles (43%) ha evitado compartir alguna preocupación por su estado de salud. Un 48 por ciento actuó así por miedo al diagnóstico, un 38 por ciento lo hizo por no considerar su inquietud grave o por no saber si requería atención médica y un 21 por ciento no acudió al médico por vergüenza o estigma, entre otros motivos.

ESCUCHAR PROBLEMAS DE OTROS

Del mismo modo, el estudio desvela que escuchar las preocupaciones en salud de otras personas resulta beneficioso para la propia salud del interlocutor. Así lo reconoce el 33 por ciento de españoles, que se muestra muy de acuerdo con esta afirmación, y el 38 por ciento que afirma estar de acuerdo.

Además, el 48 por ciento de los que habían escuchado inquietudes sanitarias de otros resalta que esto había sido positivo para su salud física; y el 58 por ciento, para su salud mental. En este sentido, el 46 por ciento dice que estar involucrado en esto fortaleció la relación con la otra persona; el 31 por ciento, que le animó a cambiar su estilo de vida; y el 22 por ciento, a buscar consejo para sí mismo por parte de un profesional sanitario.

"Hablar sobre salud no solo beneficia a quien comparte su historia, sino también a quienes la escuchan. Puede mejorar el bienestar físico y mental, inspirar hábitos saludables y animar a buscar atención médica, lo que se traduce en diagnósticos y tratamientos más tempranos y mejores resultados en salud", ha subrayado el director médico de Bupa Global, Mohamed Maan.

Para poner en práctica esta recomendación, Bupa ha realizado una serie de cortometrajes que muestran historias reales de figuras clave del deporte o la sociedad alrededor del mundo, con el objetivo de animar a otras a hablar de su salud.

Estos vídeos presentan la historia de salud mental de la jugadora de las Black Ferns, la selección neozelandesa de rugby femenino, Ruby Tui, así como la experiencia de otras personas sobre temas como endometriosis, enfermedad de Crohn, cáncer de mama o TDAH.

La directora global de Marca en Bupa, Fiona Bosman, ha destacado que la campaña 'Health Stories' pretende resaltar los beneficios de compartir experiencias de salud y romper los tabúes que impiden hablar de ello. "Sea cual sea la preocupación, todas las personas deberían sentirse con fuerza para buscar la atención y el apoyo que necesitan, y una simple conversación puede ser el inicio de ese camino", ha apuntado.