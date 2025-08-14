Ni máquinas ni fármacos, esta es la antigua técnica india que alivia la apnea del sueño

Archivo - Una mujer india durante el festival hindú de "Krishna Janmashtami". - ZIPRASHANTZI/ ISTOCK - Archivo

La apnea obstructiva del sueño es un trastorno frecuente en el que la respiración se interrumpe repetidamente durante la noche debido a la obstrucción de las vías respiratorias, provocando ronquidos, somnolencia diurna y un mayor riesgo de hipertensión, ictus y enfermedades cardiovasculares.

El tratamiento estándar es la presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), que requiere una mascarilla y una máquina, pero muchos pacientes la encuentran incómoda y difícil de usar de forma constante.

Una práctica tradicional de la cultura india, soplar de forma regular a través de una caracola (shankh), podría mejorar la calidad del sueño y reducir los síntomas de la apnea obstructiva del sueño (AOS), según un pequeño ensayo clínico realizado por el Instituto de Investigación de Jaipur, India, y publicado en la revista 'ERJ Open Research'.

El estudio, liderado por el doctor Krishna K. Sharma, del Centro de Cuidados Cardíacos Eternos y el Instituto de Investigación de Jaipur, evaluó a 30 adultos de entre 19 y 65 años con AOS moderada.

RESULTADOS: MENOS SOMNOLENCIA Y MEJOR OXIGENACIÓN

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a practicar el 'shankh blowing' (16 personas) o ejercicios de respiración profunda (14 personas) durante seis meses, al menos 15 minutos al día, cinco días por semana.

Tras el seguimiento, el grupo que practicó el 'shankh blowing' presentó un 34 por ciento menos de somnolencia diurna, informó dormir mejor y mostró, en las pruebas de polisomnografía, entre cuatro y cinco apneas menos por hora de sueño, así como niveles más altos de oxígeno en sangre durante la noche.

Según Sharma, la técnica implica una inhalación profunda y una exhalación vigorosa y sostenida con los labios firmemente cerrados, lo que genera vibraciones y resistencia al flujo de aire que podrían fortalecer los músculos de la garganta y el paladar blando, zonas que suelen colapsar durante el sueño en pacientes con AOS. La forma en espiral de la caracola podría aportar además efectos acústicos y mecánicos que contribuyan a tonificar estas estructuras.

OPINIÓN DE EXPERTOS INTERNACIONALES

Los autores subrayan que, al tratarse de un estudio reducido, los resultados son preliminares y no sustituyen a los tratamientos validados como la CPAP. Planean ahora un ensayo multicéntrico con más pacientes para confirmar los hallazgos, evaluar su aplicación en casos más graves y compararlo directamente con terapias estándar.

La profesora Sophia Schiza, experta en trastornos respiratorios del sueño de la Universidad de Creta (Grecia) y no implicada en la investigación, considera que el trabajo es "fascinante" y podría ofrecer una opción terapéutica complementaria para pacientes seleccionados, especialmente en entornos donde el acceso a tratamientos convencionales es limitado.