Macrófagos que recuerdan infecciones: cómo “borrar” su memoria podría abrir nuevas vías contra enfermedades autoinmunes

Macrofagos con hemosiderina - ISTOCK

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos) han descubierto que las células inmunitarias, conocidas como macrófagos, se mantienen preparadas para combatir infecciones recurrentes gracias a la presencia persistente de moléculas de señalización que quedaron de infecciones previas.

El estudio, que se publica en la revista 'Journal of Experimental Medicine' (JEM), proporciona nuevos detalles sorprendentes sobre cómo el sistema inmunitario innato conserva la memoria de amenazas inmunitarias previas y sugiere nuevas maneras de reducir la actividad de los macrófagos mal programados que contribuyen a enfermedades autoinmunitarias como el lupus y la artritis.

Los macrófagos patrullan los tejidos del cuerpo en busca de posibles amenazas, como microbios invasores o células cancerosas. Pueden fagocitar y eliminar estas amenazas, además de enviar señales a otras células inmunitarias para que se unan a la lucha, promoviendo así la inflamación o la reparación tisular.

En los últimos años, los investigadores han descubierto que los macrófagos conservan recuerdos de encuentros previos, lo que les permite generar una respuesta más contundente si una amenaza se repite. En el organismo, la formación de la memoria de los macrófagos depende de una molécula de señalización, o citocina, conocida como interferón gamma. Durante una respuesta inmunitaria inicial, el interferón gamma induce a los macrófagos a desenrollar secciones específicas de su ADN para formar dominios "potenciadores" especializados que promueven la actividad genética. Estos potenciadores recién formados dejan cientos de genes de la respuesta inmunitaria listos para la acción, listos para activarse rápida y fuertemente si la amenaza se repite. Sin embargo, se desconocía cómo los macrófagos mantienen esta memoria durante largos períodos después de su exposición inicial al interferón gamma.

"Nuestros nuevos hallazgos sugieren que estos cambios en los macrófagos son fácilmente reversibles y no codifican inherentemente la memoria inmunitaria", señala el profesor Alexander Hoffmann, autor principal del estudio JEM. "En cambio, las células dependen de la señalización continua del interferón gamma secuestrado en la superficie celular del macrófago o cerca de ella".

El estudio, desarrollado por el autor principal, Aleksandr Gorin, médico infectólogo e investigador postdoctoral en el laboratorio Hoffmann, revela que los macrófagos humanos expuestos temporalmente al interferón gamma forman miles de nuevos potenciadores que persisten durante muchos días y refuerzan la respuesta posterior de las células a las moléculas bacterianas. Sin embargo, los investigadores descubrieron que pequeñas cantidades de interferón gamma permanecen adheridas a los macrófagos y su entorno inmediato incluso después de haber eliminado la mayor parte de la citocina.

Las señales de este interferón gamma residual son necesarias para mantener la memoria de los macrófagos: cuando Gorin inhibió las señales persistentes de interferón gamma, los macrófagos borraron sus potenciadores y redujeron su respuesta a las moléculas bacterianas.

"Sugerimos que la actividad inmunitaria aguda en un tejido, en respuesta a una infección o lesión, puede teñirlo con citocinas y que la señalización continua de estas moléculas contribuye a cambios duraderos en los macrófagos residentes en el tejido", insiste Gorin.

"Nuestra observación de que el estado de memoria inducido por interferón gamma es farmacológicamente reversible plantea la posibilidad de que al menos algunos estados inmunitarios entrenados puedan eliminarse o modificarse farmacológicamente mediante el bloqueo de las vías de señalización de las citocinas", añade Hoffmann.

Borrar la memoria de los macrófagos podría, por ejemplo, ser terapéuticamente útil en enfermedades autoinmunes en las que los macrófagos han sido entrenados de forma aberrante para atacar los tejidos sanos del propio cuerpo, como en el lupus, la artritis reumatoide o la diabetes tipo 1.