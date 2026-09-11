La luz con la que duermes en casa altera la estructura de tu corazón, según una macroinvestigación

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MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Exponerse a la luz artificial durante la noche —ya sea por la claridad de las calles que entra por la ventana, el televisor encendido o las luces flotantes de los dispositivos electrónicos— altera la estructura física y el funcionamiento del corazón.

Así lo confirma un exhaustivo análisis realizado a más de 11.000 personas por la Universidad de Tulane (Estados Unidos), que advierte de que dormir con niveles de luz superiores a tres lux favorece un engrosamiento progresivo del músculo cardíaco.

RESONANCIAS MAGNÉTICAS A 11.000 PERSONAS: LA PRUEBA DEFINITIVA

"Realizamos esta investigación para averiguar qué le sucede al corazón con el tiempo cuando las personas se exponen a demasiada luz durante la noche", señala el profesor Lu Qi de la Universidad de Tulane, quien ha publicado su estudio en el 'European Heart Journal'.

La investigación incluyó a 11.071 personas que forman parte del estudio UK Biobank. Todos los participantes llevaron un sensor de luz en la muñeca durante siete días para medir los niveles de luz durante la noche. Tres años después, se les realizó una resonancia magnética cardíaca para examinar detenidamente las estructuras y funciones del corazón.

Los investigadores compararon a personas expuestas a niveles de luz superiores a tres lux con personas expuestas a casi ninguna luz durante la noche. Esto demostró que las personas con alta exposición a la luz nocturna presentaban un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo (una de las cavidades del corazón), lo que reducía el espacio dentro de la cavidad.

REMODELACIÓN CARDÍACA: ASÍ CAMBIA LA FORMA DE TU CORAZÓN POR LA CLARIDAD

Se observaron indicios de una disminución en la capacidad del músculo cardíaco para contraerse durante un latido. Este es un indicador temprano de disfunción cardíaca. Los investigadores también encontraron cambios en los ventrículos derechos y las aurículas izquierdas (otras dos cavidades del corazón).

Este es el primer estudio de este tipo y demuestra que la exposición a niveles más altos de luz durante la noche está relacionada con la remodelación cardíaca.

En este proceso, señala el investigador, "la estructura y la función del corazón cambian, y solemos observarlo como respuesta al estrés crónico o a una lesión cardíaca. Es la forma en que nuestro cuerpo se adapta a ese estrés, pero en última instancia debilita el corazón y puede provocar insuficiencia cardíaca".

La contaminación lumínica se ha revelado como un nuevo factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Estos hallazgos, junto con la evidencia de otros estudios, sugieren que la reducción de la exposición a la luz nocturna debería considerarse como una de las posibles estrategias para prevenir las enfermedades cardíacas por parte de los médicos y los responsables políticos.