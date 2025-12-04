La letra pequeña de la mamografía: ¿informar sobre mamas densas ayuda... o solo genera más miedo?

Archivo - Mamografía de cáncer de mama - MPHILLIPS007/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las recomendaciones introducidas en algunos países para informar a las mujeres si tienen mamas densas, como parte de los resultados de sus cribados de cáncer de mama, pueden tener efectos no deseados y aumentar la demanda de servicios de salud, según un ensayo clínico de la Universidad de Sydney, Australia, diseñado para evaluar el impacto de la notificación en el mundo real, publicado por 'The BMJ'.

Los resultados muestran que las mujeres a quienes se les notificó que tenían mamas densas (que pueden ocultar pequeños cánceres en una mamografía, lo que las hace más difíciles de detectar) se sintieron más ansiosas y confundidas sobre la salud de sus mamas 8 semanas después de su cita de detección, y eran más propensas a querer asesoramiento de su médico general (GP) sobre qué hacer a continuación, a pesar de la falta de vías clínicas claras, equitativas y basadas en evidencia.

Por ello, los investigadores informan que la notificación de la densidad mamaria poblacional "debe considerarse cuidadosamente debido a los posibles resultados adversos".

CUANDO SABER MÁS SOBRE TUS MAMAS NO TE DEJA MÁS TRANQUILA﻿

La notificación de la densidad mamaria ya es obligatoria en Estados Unidos, está en proceso de hacerlo en Australia y se está considerando en otros países, incluido el Reino Unido, con la premisa de que ayuda a las mujeres a tomar decisiones más informadas sobre su salud mamaria. Sin embargo, falta evidencia sólida que demuestre si los beneficios de notificar a las mujeres que se someten a una mamografía superan los posibles perjuicios.

Para abordar esta brecha de conocimiento, los investigadores en Australia se propusieron investigar el impacto en el mundo real de notificar a las mujeres sobre sus senos densos en sus resultados psicosociales y sus intenciones de uso de los servicios de salud.

Sus hallazgos se basan en datos de 2.401 mujeres (edad promedio de 57 años) examinadas como parte del programa nacional de detección basado en la población entre septiembre de 2023 y julio de 2024 y que fueron clasificadas como mujeres con mamas densas (categorías C y D de BI-RADS).

ASÍ REACCIONAN LAS MUJERES AL SABER QUE TIENEN MAMAS DENSAS﻿

Se recopilaron detalles como la edad, el idioma o los idiomas hablados y los antecedentes personales y familiares de cáncer, y las mujeres fueron asignadas aleatoriamente a atención de "control" estándar (sin notificación de la densidad mamaria en la carta de resultados), notificación de la densidad mamaria más información escrita sobre la densidad mamaria y sus implicaciones (intervención 1) o notificación de la densidad más un enlace a información en video en línea (intervención 2).

Tras ocho semanas, las mujeres informaron sobre su conocimiento previo de la densidad mamaria, su autopercepción de la salud y bienestar, su nivel de conocimientos sobre salud y sus preferencias por mayor o menor atención médica. También se les preguntó sobre su respuesta psicológica a los resultados (ansiedad, confusión o desinformación) y su intención de hablar con su médico de cabecera y realizar pruebas de detección adicionales.

En comparación con el grupo de control, las mujeres a las que se les informó sobre su densidad mamaria tuvieron mayores probabilidades de sentirse ansiosas (control: 18%; intervención 1: 20,8%; intervención 2: 20,5%) y estaban significativamente más confundidas (control: 2,7%; intervención 1: 11,5%; intervención 2: 9%) sobre qué hacer.

¿INFORMAR A TODA COSTA O ESPERAR? EL DEBATE QUE LLEGA A LOS PROGRAMAS DE CRIBADO﻿

Ambos grupos notificados también tenían intenciones significativamente mayores de hablar con su médico de cabecera sobre los resultados de sus pruebas de detección (intervención 1: 22,8%; intervención 2: 19,4%) en comparación con el grupo de control (12,9%), aunque la mayoría de las mujeres no tenían la intención de hacerse pruebas de detección adicionales.

Y las mujeres notificadas no se sintieron mejor informadas para tomar decisiones sobre la salud de sus mamas en comparación con el grupo de control.

Los autores reconocen varias limitaciones, incluida la baja proporción de mujeres que no accedieron o no vieron la información adicional en video en su totalidad, así como la baja proporción de mujeres de orígenes que no hablaban inglés en el ensayo.

Sin embargo, dicen que este es el primer ensayo internacional que evalúa rigurosamente las consecuencias inmediatas de la notificación de la densidad mamaria, proporcionando evidencia clave para los programas de detección del cáncer de mama fuera de los Estados Unidos que estén considerando introducir la notificación de densidad o una legislación.

Concluyen: "A nivel internacional, a medida que continúa el impulso para la detección del cáncer de mama basada en el riesgo, la densidad mamaria seguirá siendo un factor de riesgo prioritario. Sin embargo, puede ser prudente esperar datos adicionales sobre vías clínicas beneficiosas y equitativas, y planificar cuidadosamente la provisión de información sobre la densidad mamaria en el contexto de otros factores de riesgo para las mujeres, a fin de garantizar que los beneficios a corto y largo plazo superen los posibles perjuicios".