Lo que la lectura hace en tu cerebro: ¿es bueno releer libros?

Archivo - Leyendo un libro. - DANIEL DE LA HOZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EDIZIONES) -

Leer no sólo alimenta la imaginación: también remodela el cerebro. Según explica un neurólogo, cada palabra activa redes neuronales encargadas de la vista, la memoria, las emociones y el lenguaje, creando un entrenamiento mental que fortalece la concentración y la empatía.

Así, y a diferencia de otras formas de ocio, la lectura implica reflexión, análisis, y un viaje interior que libera dopamina, serotonina y oxitocina, las sustancias del placer, el bienestar y el apego. Además, leer de forma habitual estimula la neuroplasticidad y puede retrasar el deterioro cognitivo, actuando como un verdadero gimnasio para la mente.

Nos lo explica en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus el neurólogo Gurutz Linazasoro, especialista en Policlínica Gipuzkoa, quien subraya que si un libro nos está gustando esto significa que no está provocando placer, lo que conlleva la liberación de dopamina en los circuitos de la recompensa entre otras cosas.

“Pero también se liberan serotonina y endorfinas, que se asocian con la calma y con el bienestar; y oxitocina que nos lleva a empatizar con los actores y con las situaciones que estamos viendo o leyendo. Si el tema del libro genera malestar (injusticia, violencia, etc), miedo, o asco, predomina la liberación de corticoides y adrenalina”, detalla.

Pero es que no queda ahí la cosa porque, según prosigue, hay más factores que influyen en la reacción del organismo y en la activación de redes neuronales. Por ejemplo, dice que un libro de suspense e intriga, un drama ambientado en el siglo XIX, activan distintos circuitos neuronales. “En una palabra, dependiendo de la emoción que se desencadene se activan distintos núcleos, muchos de ellos situados en el circuito límbico (amígdala, ínsula, etc). Este es el componente más inmediato y llamativo, pero en realidad la visión de la lectura de un libro activa prácticamente la totalidad del cerebro”, afirma.

¿ES BUENO RELEER LIBROS PARA NUESTRO CEREBRO?

Asimismo, le preguntamos qué sucede en el cerebro si nos leemos un libro varias veces, resaltando que leer el mismo párrafo activa grupos neuronales implicados en la memoria y en la recuperación de recuerdos que se reviven.

“Muchas de ellas son de alto contenido emocional. Además, como el cerebro es una máquina de hacer predicciones, va anticipando lo que va a ocurrir. También se detectan escenas o párrafos que pasaron desapercibidos, o que ahora adquieren tintes diferentes y que sorprenden y provocan una revisión del argumento, o simplemente ayudan a comprender algo que en la primera ocasión no quedó claro”, prosigue el doctor Linazasoro.

MEJORA LA CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN O LA IMAGINACIÓN

A su vez, asegura que la lectura mejora la capacidad de concentración o la imaginación, y además “mucho”: “La lectura estimula ambas capacidades. Además de su función de entretenimiento y de estímulo de la imaginación, la lectura es un vehículo para adquirir información y conocimiento, y un antídoto contra el deterioro cognitivo. Obviamente, el contenido y su calidad y riqueza literarias condicionan el éxito en lograr este objetivo”.

Entre los posibles beneficios neurológicos asociados a la lectura, este neurólogo apunta a que el analfabetismo aumenta el riesgo de sufrir demencia. En cualquier caso, sí advierte de que conviene decir que leer libros no debe ocupar todo el tiempo de una persona, sino que debe encuadrarse en un estilo de vida saludable para el cerebro (ejercicio físico, interacción social, control de tensión arterial, glucemia y colesterol, dieta equilibrada, sueño reparador, etc) para obtener los citados beneficios para nuestro cerebro.