Investigadores consiguen "rejuvenecer" las defensas de los pulmones con una sola dosis de vacuna nasal

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MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una sola dosis intranasal de una nueva formulación de vacuna puede revertir el deterioro de la inmunidad pulmonar relacionado con la edad e inducir una amplia protección contra diferentes cepas de gripe según una nueva investigación realizada en el Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos).

El enfoque, publicado en 'Science Immunology' aprovecha un adyuvante de vacuna que puede dirigirse a las células epiteliales alveolares (CEA) en los pulmones y contiene una combinación de iones de manganeso y una molécula activadora de la inmunidad innata, lo que resulta en respuestas inmunes potentes en ratones envejecidos comparables a las observadas en ratones jóvenes.

"Dada la baja eficacia de las vacunas actuales contra la influenza en adultos mayores, el estudio tiene el potencial de proteger a las poblaciones que envejecen, que son desproporcionadamente vulnerables a los brotes estacionales y las pandemias", escriben los autores.

La respuesta a la vacuna disminuye con la edad debido a cambios de múltiples capas, como el aumento de la inmunosupresión y el deterioro de las respuestas de interferón tipo I (IFN) en los pulmones. Anteriormente, los investigadores se había demostrado que un adyuvante de vacuna que comprende un liposoma biomimético podría asociarse con surfactantes pulmonares protectores en las AEC y administrar con éxito carga como un agonista de la vía inmunitaria innata cGAS-STING en las células. Aquí, los investigadores desarrollaron AMnESTI (AEC-targeting MN Encapsulated STING agonist), un liposoma biomimético que encapsula un agonista de STING e iones de manganeso.

La administración intranasal del adyuvante activó la vía cGAS-STING en las AEC, potenció la expansión de células dendríticas y monocitos inflamatorios, y redujo la inmunosupresión en ratones envejecidos.

La secuenciación de ARN de célula única reveló que estos efectos rejuvenecieron la inmunidad pulmonar en ratones envejecidos y provocaron respuestas inmunitarias comparables a las de ratones más jóvenes. Los investigadores demostraron entonces que una sola dosis de una vacuna contra la gripe combinada con el adyuvante AMnESTI indujo una fuerte activación de células T CD8 y una amplia protección contra diversas cepas del virus.

Los autores proponen que en futuros trabajos se podrían probar los efectos de combinar su adyuvante con otras vacunas respiratorias con potencial pandémico.