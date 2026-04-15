El 'interruptor' de la regeneración: descubren cómo una proteína clave repara los daños de la ELA

Archivo - Hombre en silla de ruedas. ELA - JCOMP/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación de la University College de Londres (Reino Unido) arroja luz sobre cómo el factor neurotrófico BDNF apoya de manera crucial la reparación de los axones de las neuronas motoras.

Los hallazgos, publicados en 'Science Signaling' podrían orientar el desarrollo de terapias para enfermedades de las neuronas motoras como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y potencialmente otros trastornos que implican daño y degeneración axonal. No obstante, se sabe que varios objetivos de la señalización de BDNF son deficientes o mutados en pacientes con ELA.

CÓMO EL CEREBRO ACTIVA SU PROPIO SISTEMA DE REPARACIÓN

La señalización neurotrófica mantiene el mantenimiento, la reparación y la regeneración neuronal, particularmente para el crecimiento axonal y la inervación del objetivo. La pérdida de la señalización neurotrófica está implicada en la ELA y otras enfermedades neurodegenerativas. El mantenimiento y la reparación funcional de los axones requieren la coordinación de múltiples vías dentro de las neuronas, que van desde la expresión génica hasta el metabolismo y la motilidad celular.

Los investigadores descubrieron que el BDNF regula este conjunto de funciones en las neuronas motoras, actuando como un centro para los programas de regeneración intrínsecos de la neurona. El BDNF activó de forma amplia y fuerte la transcripción de genes que incluían una gran firma asociada con la regeneración axonal. También coordinó temporalmente la estabilidad y degradación del ARN y reguló espacialmente la actividad de proteínas dependientes de la fosforilación, una modificación bioquímica. Los autores utilizaron un modelo de cultivo celular de neuronas motoras humanas derivadas de células madre pluripotentes inducibles (iPSC).

Las cultivaron en cámaras de dos compartimentos que les permitieron estudiar las partes principales de las neuronas (axones y soma) de forma independiente en respuesta al BDNF, con o sin daño axonal. Identificaron vías de señalización de MAP-quinasas distintas y dependientes del contexto en el axón y el soma que mediaban el crecimiento axonal en respuesta al BDNF.

Además, el BDNF aumentó la expresión de genes de respuesta a la lesión incluso en ausencia de daño axonal, lo que resalta el papel de mantenimiento de la señalización del BDNF y sugiere que puede preparar a las neuronas motoras para responder mejor a la lesión.