Inmunoterapia para el corazón: el sorprendente avance que podría cambiar la lucha contra los infartos

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cada día, millones de personas viven con el temor de un ataque al corazón, aunque cuiden su dieta y tomen medicación. Pero, ¿y si hubiera una forma de ir más allá del colesterol y atacar directamente el origen del problema?

Investigadores en Estados Unidos están explorando un enfoque que podría cambiar la manera en que entendemos las enfermedades cardíacas. No se trata de pastillas tradicionales, sino de una estrategia basada en la capacidad del propio cuerpo para protegerse. Lo que han descubierto abre la puerta a una nueva manera de pensar la salud del corazón.

UN ANTICUERPO QUE APUNTA A LAS CÉLULAS DAÑINAS DEL CORAZÓN

Una inmunoterapia que reduce la placa en las arterias de ratones puede presentar una posible nueva estrategia de tratamiento contra las enfermedades cardíacas, según los hallazgos de un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos).

Esta terapia basada en anticuerpos podría complementar los métodos tradicionales de control de la enfermedad coronaria, centrados en reducir el colesterol mediante la dieta o medicamentos como las estatinas. Asimismo, este tipo de inmunoterapia podría ayudar especialmente a los pacientes que ya tienen placa en las arterias coronarias y siguen teniendo un alto riesgo de sufrir un ataque cardíaco incluso si logran alcanzar niveles bajos de colesterol en la sangre.

La novedosa terapia utiliza un anticuerpo sintético -un tipo de proteína generada en laboratorio- para destruir un tipo de célula dañina ubicada en las paredes de los vasos sanguíneos, la cual desempeña un papel fundamental en el impulso de la inflamación y la peligrosa formación de placa en las arterias del corazón humano. Estas células contribuyen directamente a la enfermedad coronaria, en la cual la placa aterosclerótica se acumula en las arterias que irrigan el corazón.

La eliminación de estas células en modelos de aterosclerosis en ratones redujo la cantidad de placa, disminuyó la inflamación de la placa y mejoró la estabilidad de la placa, lo cual es importante para prevenir ataques cardíacos.

"Este tipo de terapia con anticuerpos se diseñó originalmente para tratar cánceres como el linfoma, y prevemos un enfoque similar de medicina de precisión para las enfermedades cardiovasculares", detalla el autor principal, el doctor Kory J. Lavine, profesor de medicina en la División Cardiovascular de Medicina de WashU.

"Los medicamentos para reducir el colesterol son principalmente preventivos, lo que no reduce sustancialmente las placas preexistentes. Una inmunoterapia que pueda reducir la inflamación y la placa peligrosa en pacientes con aterosclerosis más avanzada es una perspectiva prometedora", afirma.

La aterosclerosis es un proceso inflamatorio extremadamente común que daña crónicamente las paredes arteriales, a menudo causado por una combinación de factores como la hipertensión arterial, el colesterol alto y la hiperglucemia. Las células inmunitarias dañinas se acumulan y la placa se acumula, formando una lesión similar a una cicatriz. Como parte del proceso, las células estructurales de las arterias, llamadas células musculares lisas vasculares, se vuelven disfuncionales y migran a zonas de la arteria donde no deberían estar.

En estas nuevas ubicaciones, se convierten en lo que se denomina células musculares lisas moduladas, que liberan señales que atraen y activan las células inmunitarias inflamatorias que impulsan la formación continua de placa y su inestabilidad.

El equipo de Lavine colaboró con investigadores de la empresa biotecnológica Amgen en estudios de una molécula basada en anticuerpos que podría adherirse a las células musculares lisas moduladas y aprovechar el poder destructivo del sistema inmunitario para eliminarlas y sus efectos perjudiciales posteriores. Esta molécula, denominada molécula activadora de células T biespecíficas (o BiTE), atrae a un tipo de célula inmunitaria, llamada linfocito T, hacia una célula diana que debe eliminarse del organismo, ya sea una célula cancerosa o, en este caso, una célula muscular lisa modulada. Pero primero, los investigadores necesitaban identificar una característica específica de las células sobre la que la molécula BiTE pudiera dirigirse.

Para encontrar la firma molecular de las células musculares lisas moduladas, el equipo de Lavine realizó un análisis de vanguardia de 27 arterias coronarias humanas de pacientes sometidos a trasplante cardíaco. Utilizaron una técnica llamada perfilado unicelular, que reveló los genes y proteínas activos en cada una de las más de 150.000 células de estas muestras. Combinaron esta información con datos espaciales que especificaban la ubicación de las distintas células y tipos celulares en la estructura tridimensional de la arteria, incluyendo la placa arterial.

SEGUIRÁN ESTUDIANDO LA SEGURIDAD DE LA MOLÉCULA

Utilizando este atlas espacial unicelular de la enfermedad coronaria humana, los investigadores identificaron una molécula llamada proteína de activación de fibroblastos, ubicada en la superficie de las células musculares lisas moduladas, que podría ser utilizada como diana de localización por las moléculas BiTE. La eliminación de estas células dañinas con las moléculas BiTE redujo significativamente la aterosclerosis en ratones que simulaban la enfermedad, en comparación con ratones no tratados.

"Descubrimos que estas células se encuentran en zonas de la placa particularmente vulnerables a la rotura, la principal causa de infartos", puntualiza Lavine. "La función de esta molécula BiTE al eliminar estas células dañinas mejora la cicatrización de las heridas, reduce la inflamación y la cantidad de placa, y aumenta la estabilidad de la placa restante".

Los investigadores también emplearon una molécula trazadora de imágenes que se dirige a la proteína de activación de fibroblastos, lo que les permitió usar una tomografía PET/CT para localizar células musculares lisas moduladas. En colaboración con su equipo internacional de científicos, probaron este trazador en pacientes con enfermedad coronaria y descubrieron que iluminaba las placas coronarias en las exploraciones.

Lavine añade que están planeando realizar más estudios de imagenología y optimizar aún más la molécula BiTE para explorar su potencial como tratamiento seguro y eficaz para la aterosclerosis. También buscan determinar si su trazador de imagenología podría utilizarse para distinguir entre placas estables e inestables, a fin de intentar prevenir infartos en pacientes con mayor riesgo.