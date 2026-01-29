Un informe de la Comisión Europea sitúa a BioSim como referente en información sobre biosimilares

Archivo - Imagen de recurso de medicamentos. - BERBÉS - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim) ha destacado que un informe de la Comisión Europea la señala como la única fuente pública identificada que ofrece datos detallados por principio activo sobre los biosimilares en el 'pipeline'.

"La información de acceso público sobre biosimilares en desarrollo sigue siendo escasa en Europa (...) la única fuente pública identificada que proporciona datos por principio activo sobre los biosimilares en desarrollo es el sistema de información mantenido por la asociación española de la industria de biosimilares (BioSim)", señala el informe titulado 'Capacity building to support the uptake of biosimilars in a multistakeholder approach'.

En concreto, se trata del informe 'Horizon Scanning', elaborado por BioSim. "Que la Comisión Europea nos señale como la referencia de transparencia y anticipación en todo el continente refuerza nuestro compromiso con la generación de conocimiento que apoye la toma de decisiones informada. El 'Horizon Scanning' no es solo un listado de fármacos; es una brújula para que gestores y profesionales puedan prepararse para la llegada de la competencia, optimizando recursos desde el primer día", ha destacado el presidente de BioSim, Joaquín Rodrigo.

En este contexto, la actualización de 'Horizon Scanning' de enero de 2026 refleja el dinamismo del mercado. Tras su reciente lanzamiento al mercado a finales de 2025, abandonan el informe denosumab y aflibercept, dos moléculas además con un gran número de biosimilares ya comercializados.

En contrapartida, el informe incorpora seis nuevos principios activos. En el área de oncología, además del primer candidato en desarrollo preclínico de atezolizumab (cáncer de pulmón no microcítico y otros tumores) destacan -también en fase preclínica- un candidato de trastuzumab/pertuzumab y otro del anticuerpo monoclonal conjugado trastuzumab deruxtecan (ambos para el tratamiento del cáncer de mama HER2+).

Se suman también al seguimiento ixekizumab, risankizumab y guselkumab con indicación en psoriasis. Destacan también los biosimilares de pertuzumab, que han avanzado posiciones respecto a la anterior edición. Actualmente hay ya dos candidatos siendo evaluados por la EMA por lo que se espera sean la novedad en cuanto a nuevas autorizaciones en 2026.

"La entrada en el horizonte de candidatos a biosimilar como el trastuzumab deruxtecan indica que la industria de biosimilares sigue abordando terapias de altísima complejidad técnica. Esto supondrá un alivio financiero adicional para áreas terapéuticas como la oncología y la inmunología, donde el gasto farmacéutico crece año a año por la llegada de innovaciones de alto coste", ha subrayado Encarna Cruz, directora general de BioSim.

"Sin duda, es necesario remarcar el compromiso de la industria con la investigación y desarrollo de nuevos biosimilares, algo que no siempre es reconocido, y que impacta de forma directa en la mejora de la salud de los ciudadanos", ha añadido Cruz.

Esta nueva actualización recoge que catorce hospitales se suman a la investigación clínica de candidatos biosimilares de pembrolizumab. "Es una gran noticia que España siga siendo polo de atracción de ensayos clínicos con biosimilares", finaliza Cruz.