Infertilidad masculina: la terapia con ARNm que devuelve la fertilidad a ratones infértiles

Hasta el 10% de las parejas en todo el mundo padecen infertilidad, y los factores masculinos son la causa principal en aproximadamente la mitad de esos casos, egún estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. En muchos casos, la infertilidad masculina se debe a defectos genéticos que interrumpen la producción de esperma.

ARNM COMO NUEVA HERRAMIENTA CONTRA LA INFERTILIDAD MASCULINA

Investigadores de la Universidad de Kioto (Japón) han descubierto que la administración dirigida de ARN mensajero (ARNm) puede restaurar la producción de esperma y la fertilidad en ratones macho genéticamente infértiles. Los hallazgos, publicados en 'Stem Cell Reports', demuestran que el tratamiento transitorio con ARNm restableció la producción de esperma y permitió el nacimiento de crías sanas.

Para desarrollar un método específico para abordar los defectos genéticos asociados a la infertilidad, Takashi Shinohara, de la Universidad de Kioto (Japón), y su equipo inyectaron ARNm (una molécula de vida corta que contiene la estructura de un gen de interés) en los testículos de ratones. El uso de ARNm se eligió específicamente para evitar la modificación genética permanente de las células testiculares u otras células del cuerpo.

CÓMO LOS CIENTÍFICOS DESBLOQUEAN LA PRODUCCIÓN DE ESPERMA EN RATONES

Los investigadores confirmaron primero que este enfoque transfirió con éxito la estructura genética a los tipos celulares relevantes: células productoras de esperma y células de Sertoli de soporte en el testículo. Posteriormente, analizaron si la administración de ARNm podía restaurar la fertilidad en ratones machos portadores de un defecto genético específico en las células de Sertoli que bloquea la producción de esperma. Este defecto también se ha relacionado con la infertilidad humana y los trastornos testiculares.

La administración de ARNm, que permaneció activo durante dos días, fue suficiente para desbloquear la espermatogénesis en estos ratones genéticamente infértiles. Cabe destacar que el esperma recolectado de los animales tratados generó crías sanas al inyectarse en ovocitos de ratón mediante fertilización in vitro.

Este trabajo demuestra que la administración de ARNm puede corregir un defecto genético específico que causa la infertilidad masculina en ratones. Se requieren estudios adicionales en modelos animales para evaluar la seguridad y la eficacia antes de considerar posibles aplicaciones clínicas en pacientes humanos.