Las infecciones respiratorias se sitúan en 493,8 casos por cada 100.000 habitantes, un 3,3% más que la semana anterior

Archivo - Mujer enferma con gripe. - LJUBAPHOTO/ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) se ha situado en 493,8 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, lo que supone un aumento del 3,3 por ciento respecto a la semana anterior, cuando superó el umbral epidémico al registrar 478,2 casos, según se desprende del informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA).

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha publicado este jueves los datos, correspondientes a la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, la primera de la temporada 2026/2027, y que reflejan que la intensidad de la epidemia de infecciones respiratorias es "baja".

Según recoge el informe, el SARS-CoV-2 es el principal responsable de las infecciones que se han identificado en Atención Primaria (AP), representando el 24,1 por ciento de positivos (27,2% en la semana previa). Le ha seguido la gripe, con un 3,5 por ciento de positivos (4,1% en la semana previa), mientras que, en el caso del virus respiratorio sincitial (VRS), la positividad ha sido del cero por ciento (0,2% en la semana previa).

En cuanto a la incidencia de cada una de las infecciones, el ISCIII estima que la de Covid-19 ha sido de 118,4 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una ligera disminución frente a los 119,2 casos de la semana previa.

En el caso de la gripe, la incidencia estimada es de 25,2 casos por cada 100.000 habitantes, más del doble que la semana anterior, cuando se situó en 12 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, la estimación para VRS es de cero casos, cuando la semana pasada se había situado en uno por cada 100.000 habitantes.

SITUACIÓN EN HOSPITALES

Respecto a la situación en hospitales, la tasa de ingreso por infección respiratoria aguda grave (IRAG) se ha situado en 10,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que implica un ligero ascenso frente a los 9,2 casos por cada 100.000 de la semana previa.

El porcentaje de positividad ha sido de 5,6 por ciento para gripe (7,1% en la semana previa), 22,5 por ciento para SARS-CoV-2 (21% en la semana previa) y 0,4 por ciento para VRS (0,4% en la semana previa).

La tasa de hospitalización por gripe se estima en 0,4 casos por cada 100.000 habitantes, similar a la anterior semana, cuando se situó en 0,6 casos. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 13,3 por ciento de neumonía y un cero por ciento tanto en admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) como en letalidad.

Mientras, la tasa de hospitalización por Covid-19 se ha situado en 1,9 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 1,7 casos de la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados presentan un 17,9 por ciento de neumonía, un cero por ciento de admisión en UCI y un 7,5 por ciento de letalidad.

Para VRS, la tasa de hospitalización se estima en 0,2 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana previa fue de 0,1. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados presentan un 100 por 100 de neumonía y un cero por ciento de admisión en UCI.

El informe recoge, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), que en la semana 40 de 2026 se observaron 8.332 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 7.743.